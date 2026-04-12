Крымские особенности пасхальных праздников

2026-04-12T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Один из самых главных праздников для славян – Пасха. Есть множество народов, исповедующих христианство, но для православных именно Христово Воскресенье – праздник всех праздников. В православии Пасха – праздник переходящий, он празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта.Пасхе предшествует 40-днейвный строгий пост и еще семь дней страстной недели. Поэтому после столь долгого воздержания от увеселений и пищи животного происхождения Пасху празднуют широко, фактически Пасха включает в себя все праздники, пришедшиеся на Великий пост.Неизменная традиция праздника – посещение храма и освящение куличей и крашеных яиц. Интересно, что куличи в Крыму называют "пасхи" - это название южнорусское, а вот творожную пасху в форме пирамидки делали редко, возможно это связано с тем, что творог – продукт скоропортящийся, а в дни наступления Светлого праздника на юге уже бывает даже не тепло, а жарко.Директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев рассказал РИА Новости Крым о чисто крымских пасхальных традициях:Мазанка – это село под Симферополем, первое русское поселение в Крыму. Оно было основано 28 октября 1784 года двенадцатью отставными солдатами Екатеринославского и Фанагорийского полков. До наших дней сохранились их фамилии: Артемьевы, Борзовы, Волковы, Еремеевы, Ерохины, Ивановы, Кузьмины, Максимовы, Михонины, Негодяевы, Топоровы, Щегловы. Для солдат были привезены невесты - крепостные девушки из Полтавской губернии. Материалом для домов поселян служил известняковый бут, глина, бревна и солома. Стены дома обмазывались глиной, откуда и пошло название "мазанки".В 1830-м году г. в селе был построен храм Св. Николая Чудотворца, через 60 лет он был перестроен и стал каменным. В 30-х годах ХХ века храм закрыли, попытались взорвать, но не смогли. Во время Великой Отечественной его открыли для верующих и потом уже не закрывали.Кстати, на Пасху в богатом вином крымском регионе первые несколько дней пасхальной недели вино не продавали. Но зато люди активно христосовались – встречали друг друга пасхальным приветствием - "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!" при этом троекратно целуясь в щеки, поздравляя друг друга с победой Жизни над Смертью.В Крыму на Южном берегу расположен самый известный храм в честь Христова Воскресения – он высится на Красной скале над Форосом у Байдарских ворот. Удивительное по красоте сооружение, памятник русской архитектуры конца XIX века, построен 1892 году в память чудесного спасения императора Александра III при крушении поезда. Он живописен с моря, а с самой смотровой площадки около храма открывается удивительный вид на Южнобережье.

