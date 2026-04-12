Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
© РИА Новости КрымИностранные студенты Камбири Оскар Ониенето из Африки и Эли Аль-Сара из Сирии
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пасхальные цыплята – живые и разноцветные, манное печенье с лепестками роз, пышные застолья с мясными блюдами, викторины и квесты в кругу семьи. О подготовке к Пасхе и традициях ее празднования в своих странах корреспонденту РИА Новости Крым рассказали уроженцы Сирии, Ливана и Нигерии.
Все трое – студенты Севастопольского госуниверситета, принятые на бесплатное обучение в рамках квоты правительства России для иностранцев в этом учебном году.
Секрет праздника – в любви
19-летний Эли Аль-Сара – уроженец сирийского города Хомс. Будущий айтишник, современный парень, в джинсах и худи, легкий в общении и жизнерадостный. Даже удивительно было узнать, что он постился несколько недель. Больше того: у себя на родине с 7 лет регулярно ходил в храм, куда его однажды привела сестра отца. Пел в церковном хоре, потом алтарничал, был наставником для маленьких прихожан Церкви Пояса Пресвятой Богородицы и с тех пор всегда держит пост, особенно перед Пасхой.
19-летний Эли Аль-Сара – уроженец сирийского города Хомс
© РИА Новости Крым
"Всегда, да, каждый год. Нелегко бывает, конечно. Но я стараюсь отложить или уменьшить на это время некоторые занятия, например спорт. Потому что трудно тренироваться, когда надо обходиться без определенной пищи, того же мяса. В телефоне стараюсь меньше "зависать". Концентрируюсь на учебе, больше читаю", – поделился Эли своим "рецептом" удерживаться от соблазнов.
Говорит, что вера с ее ограничениями не мешает ему, а помогает любить жизнь и людей: не держать зло, стремиться быть лучше, строить отношения. То есть делать все, что так "важно для каждого человека, тем более молодого".
Как отмечают Пасху в России Эли еще не видел. Посетить пасхальную службу решил в Покровском соборе, в центре Севастополя.
Православные сирийцы, говорит он, несут крашеные яйца на Пасху в храмы, где кладут их в общие корзины на время богослужения. "А после того, как батюшка их освятит, каждый, уходя домой, забирает с собой любые, какие попадутся под руку".
Традиционные в России пасхальные куличи у него на родине не пекут. А угощать друг друга в этот светлый праздник принято разными сладостями, конфетами и шоколадками, говорит Эли. Дома светлый праздник отмечают за столом, который не ломится от яств: всего понемногу, главное, чтобы сытно и в кругу семьи.
Аль Масих Кам!
В Ливане традиции схожие с Сирией, но есть и отличия. На Пасху здесь тоже не пекут куличи. Вместо них – восточные сладости. И главное блюдо – маамуль. Это печенье из манной крупы с начинкой из орехов, фиников или фисташек с вареньем из лепестков роз.
Вкусными рецептами делится Раэд Абу-Зейн из Бейрута.
Абу-Зейн Раэд у христианской церкви, Бкасин провинция Южный Ливан
© Фото из личного архива Абу-Зейн Раэда
"Да, и к Пасхе в Ливане мы красим не только яйца, но и цыплят. Такая традиция, – говорит он. – Да, желтеньких цыплят, которые только начали ходить, берут и красят, и отпускают на балкон или в сад. Не едят их, конечно, дети с ними потом играются. Они бывают разные, цветные, но обязательно используется красная краска – цвет крови, пролитой Христом за людей", – поделился Раэд.
В этот день священники в церкви "макают пальцы в освященное масло и рисуют им на лбу прихожан кресты", рассказывает ливанец. После службы все собираются большой семьей за пасхальным столом, для которого готовятся блюда.
"Так как во время поста нельзя было кушать мясо, то на Пасху делают шашлыки и подают традиционные блюда Ближнего Востока из мяса. Например, киббе – из фарша и молотого булгура (пропаренная и высушенная крупа из пшеницы – ред.)", – рассказал Раэд.
Все в этот день приветствуют друг друга словами: "Аль Масих Кам!", что в переводе значит "Христос Воскрес!". "А в ответ звучит "Хаккан Кам!" – "Воистину Воскрес!".
Сам Раэд мусульманин, но часто был волонтером, в том числе в организациях, связанных с православной церковью. Потому много знает о православных традициях и считает такое знание основой уважительной и мирной жизни представителей разных конфессий.
Много игр и еды
В Нигерии и католики, и православные чтят христианские традиции, Великий пост держат, но каждый по-разному, рассказывает Камбири Оскар Ониенето из города Асаба.
Есть те, кто постится почти все положенные 50 дней. Но чаще выбирают для этого или первую половину дня (с 6:00 до 15:00), или вторую (с 15:00 до 21:00), то есть шесть часов. Некоторые постятся с шести утра до шести вечера, то есть двенадцать часов.
Камбири Оскар Ониенето из города Асаба
© РИА Новости Крым
"Пост учит человека контролировать себя, тренирует его волю. Я приучен к этой традиции с детства, мама ходила со мной в церковь, когда я был еще грудным ребенком. В моей семье держат пост две недели непосредственно перед Пасхой. Он не самый строгий: едят рыбу, но не едят мясо, в том числи птицу", – поделился Оскар.
По возвращении домой из церкви с пасхальной службы все накрывают очень большой стол, для которого готовят много разной еды.
"К столу зовут родственников, приглашают друзей семьи. После большого застолья вечером многие отправляются в город. В парки, на аттракционы, к морю. Гуляют, слушают музыку, танцуют. В моем районе, это южная часть Нигерии, придерживаются старых традиций и ходят навестить дедушек и бабушек", – рассказал нигериец.
Также среди пасхальных традиций в Нигерии – семейные игры, говорит Оскар. Стар и мал собираются вместе "и начинают баловаться, гоняться друг за другом, соревноваться, устраивать викторины".
К концу дня все опять возвращаются к праздничному столу, на котором все еще много вкусного: "Мы тоже печем куличи, но не красим яйца. Просто их наконец едим – они входят в меню как блюдо или как ингредиенты".
Церковь находится прямо рядом с домом Оскара. Сам он католик и Пасху уже отпраздновал.
"Но вообще, независимо от того, какую веру ты исповедуешь – ислам, буддизм или христианство – важно, какой ты человек внутри. Вера помогает нам воспитывать в себе добро. Для меня это основа в жизни и путеводитель", – поделился юноша.
Читайте также на РИА Новости Крым: