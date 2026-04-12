Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова

Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова - РИА Новости Крым, 12.04.2026

Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова

Эфирные масла кориандра зернового и крымской розы на Западе до сих пор называют "русскими". Они входят в число незаменимых ингредиентов для известных на весь... РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T19:56

2026-04-12T19:56

2026-04-12T19:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Эфирные масла кориандра зернового и крымской розы на Западе до сих пор называют "русскими". Они входят в число незаменимых ингредиентов для известных на весь мир продуктов пищевой и парфюмерной промышленности и экспортируются из РФ до сих пор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин, комментируя важность поддержки отрасли в республике на федеральном уровне.Сицилии в примерПо словам Мишина, Крым необычайно богат эфиромасличными культурами, поля которых – это не только ароматная визитная карточка, но еще и сырье для пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, о чем мало кто помнит, а кто-то и не знал.Кола на русском кориандреА среди неспециалистов мало кто знает, например, что эфирное масло кориандра зернового на Западе до сих пор называется русским, потому что Россия продолжает его экспортировать с советских времен, добавил эксперт."Это невероятно сложно в нынешних условиях, но на Западе не могут от него отказаться. Оно идет в кока-колу", – рассказал Мишин.Кроме того, это масло удивительно тем, что из него легко выделяются до 28 ароматов по специальной технологии, среди которых запах ландыша, земляники и прочее."То есть он и в парфюмерной отрасли используется, и в пищевой. А для нас это и аромат бородинского хлебушка", – заметил собеседник.Крым был в каждой советской аптекеСогласно целому ряду документов Минпромторга РФ, сразу несколько эфирных масел, которые производятся в Крыму, относят к приоритетным направлениям как стратегическое сырье, рассказал гость эфира. При этом до сих пор, по словам Мишина, использование именно крымских продуктов не налажено должным образом, например, в фармации.Легенда США с крымской розойА одна из парфюмерных фабрик России, основанная еще в 19 веке и известная многими своими продуктами в том числе в советское время, например, легендарными духами "Красная Москва", после распада СССР и до сих пор производит этот аромат в похожей стилизованной упаковке, но не из крымской розы, рассказал Мишин.По его словам, в Союзе эта компания получала необходимые ингредиенты для своих шедевров из Крыма, тогда как в основе нынешнего продукта – синтетика, близкая к натуральному продукту.И это в то время, когда на Западе эфирные масла из Крыма не утрачивают ценности, отметил эксперт.Удивительное рядомОн убежден, что сегодня знака "Сделано в Крыму" недостаточно для того, чтобы вернуть крымским ценнейшим эфиромасличным продуктам достойную их популярность в собственной стране.Он также сторонник того, чтобы во всех многочисленных магазинчиках натуральной крымской косметики была исключительно местная продукция, в том числе из крымской розы. "Ведь мы единственные делаем эфирное масло розы. Это уникальная возможность для производителей косметики и парфюмерии сделать уникальный продукт", – обозначил Мишин.Он рассказал, что из науки, из собранной эфиромасличной коллекции Крыма, сегодня берутся сорта для размножения в масштабах промышленных полей, и среди культур в этом перечне есть необыкновенно удивительные, ни на что не похожие."Это котовник, душевик и бессмертник. Это удивительный по ароматике и по своим целебным свойствам чабер горный – с одной стороны, фитобиотик, который может использоваться в ветеринарии, а с другой, невероятный парфюмированный аромат, очень сложный и интересный. И таких культур много еще. Крым славится этим", – поделился Мишин.Он подчеркнул важность того, что в Крыму не просто сохранилась наука и данные о старых сортах эфиромасличных культур, но и разрабатываются новые."Могу сказать о "Меркурии", например. Это новый сорт лаванды, который дает по не просто много масла, а оно по качеству близкое к самым дорогим сортам, ничуть не уступает по компонентному составу лучшим французским", – сказал Мишин.При этом в Крыму уже производится три разных вида эфирного масла лаванды, а дефицит сухой лаванды во всей России сейчас закрывает именно Крым, подчеркнул он.Президент России Владимир Путин поручил оценить целесообразность предоставления дополнительных мер государственной поддержки компаниям, которые занимаются выращиванием и переработкой эфиромасличных и цитрусовых культур. Документ с перечнем поручений российского лидера по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), которое прошло в феврале, опубликовали на днях на официальном сайте Кремля.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эфиромасличные культуры, крым, алексей мишин