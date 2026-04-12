https://crimea.ria.ru/20260412/kogda-v-krym-vernetsya-vesennee-teplo--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1155113296.html

Когда в Крым вернется весеннее тепло – прогноз на неделю от ФОБОС

2026-04-12T17:28

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155153260_0:225:765:655_1920x0_80_0_0_e8295580da038e1ac23f72362110f180.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в начале недели кое-где еще пройдут дожди и холодный воздух полярного происхождения сохранит температурный режим как минимум на 5 градусов ниже нормы. Но потом погода вернется в положенное климатическое русло середины весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам специалиста, в понедельник эхом уходящего циклона кое-где в Крыму еще пройдут небольшие дожди, в основном этого можно ожидать в дневные часы. "Ночью +1... +4 и предутренние туманы. Днем +9... +12", – добавил метеоролог.Начиная со вторника, 14 апреля, фон атмосферного давления начнет повышаться благодаря влиянию антициклональной области, поэтому существенных осадков, даже если где-то они будут, не ожидается, прогнозирует Тишковец. Ночью температура воздуха составит +2...+5, а днем +11...+14 градусов.В среду будет еще чуть теплее: в сумерках +2...+7, днем +12...+17 градусов. А в четверг под утро можно ждать уже +4...+9 и днем +13...+18 градусов, прогнозирует специалист.Единственной неприятностью, по словам Тишковца, можно назвать лишь вероятность того, что на Землю на неделе обрушатся магнитные бури. "Так что космическая погода в этом смысле будет неустойчивой", – сказал специалист.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

