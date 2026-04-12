Когда в Крым вернется весеннее тепло – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Когда в Крым вернется весеннее тепло – прогноз на неделю от ФОБОС
В Крыму в начале недели кое-где еще пройдут дожди и холодный воздух полярного происхождения сохранит температурный режим как минимум на 5 градусов ниже нормы... РИА Новости Крым, 12.04.2026
17:28 12.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в начале недели кое-где еще пройдут дожди и холодный воздух полярного происхождения сохранит температурный режим как минимум на 5 градусов ниже нормы. Но потом погода вернется в положенное климатическое русло середины весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам специалиста, в понедельник эхом уходящего циклона кое-где в Крыму еще пройдут небольшие дожди, в основном этого можно ожидать в дневные часы. "Ночью +1... +4 и предутренние туманы. Днем +9... +12", – добавил метеоролог.
Начиная со вторника, 14 апреля, фон атмосферного давления начнет повышаться благодаря влиянию антициклональной области, поэтому существенных осадков, даже если где-то они будут, не ожидается, прогнозирует Тишковец. Ночью температура воздуха составит +2...+5, а днем +11...+14 градусов.
В среду будет еще чуть теплее: в сумерках +2...+7, днем +12...+17 градусов. А в четверг под утро можно ждать уже +4...+9 и днем +13...+18 градусов, прогнозирует специалист.

"То есть к середине следующей недели погода в Крыму вернется в положенное климатическое русло середины весны. Ну и далее, я думаю, до пятницы, ситуация более-менее будет держаться на таком умеренном температурном режиме", – подытожил эксперт.

Единственной неприятностью, по словам Тишковца, можно назвать лишь вероятность того, что на Землю на неделе обрушатся магнитные бури. "Так что космическая погода в этом смысле будет неустойчивой", – сказал специалист.
