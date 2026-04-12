Какие проекты привлекают подростков и молодежь в Крыму
Какие проекты привлекают подростков и молодежь в Крыму
Фестиваль водных видов спорта, проходящий на морском побережье Крыма в рамках "Движения Первых", был придуман крымской молодежью в Крыму и распространен на... РИА Новости Крым, 12.04.2026
Какие проекты привлекают подростков и молодежь в Крыму

19:10 12.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Фестиваль водных видов спорта, проходящий на морском побережье Крыма в рамках "Движения Первых", был придуман крымской молодежью в Крыму и распространен на различные регионы страны. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения Первых Республики Крым Екатерина Козырь.
"Этот формат реализуется по инициативе детей – участников "Движения Первых". Ребята в нем выступают соавторами этой идеи, соорганизаторами, предлагая форматы активности и вовлекая других в спортивную повестку. Фестиваль – это пространство, где дети и семьи могут не просто наблюдать, а пробовать себя в разных дисциплинах, учиться у профессионалов и получать реальный опыт", – сказала спикер.
Проект, добавила Козырь, был написан при помощи родителей-наставников и его подхватили регионы, в которых есть соответствующие погодные условия и водоемы.
Еще одним крымских проектом, практика которого распространилась на Россию, стал "Квартирник Первых", сказала председатель Совета регионального отделения:
"Мне кажется, что одна из глобальных проблем XXI века – это детское одиночество. Родители все время на работе, учителя загружены, а дети предоставлены сами себе. "Квартирник первых" – это не столько про выступление на сцене, а про общение, про непосредственный контакт глаза в глаза", – выразила мнение Екатерина Козырь.
По ее словам, сейчас крымские дети в союзе с дедушками и бабушками разрабатывают проект, который позволит возродить в Крыму авиамоделирование, проект находится на стадии проработки.
По словам спикера, в Крыму среди участников "Движения Первых" востребованы патриотические и исторические, добровольческие, спортивные, творческие проекты.

"Мы видим огромный запрос детей на сцену, на музыку, театр, хореографию, литературное творчество и, конечно, креативные индустрии, медиа и современные коммуникации", – добавила спикер.

Проект "Движение Первых" реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети", в частности, федеральных проектов "Мы вместе" и "Воспитание гармонично развитой личности", "Россия – страна возможностей". Движение является частью государственной системы воспитания. Наблюдательный совет движения возглавляет Президент Российской Федерации Владимир Путин. На региональном уровне деятельность движения координируется Советом под руководством главы Республики Крым Сергея Аксенова.
На сегодняшний день в Республике Крым в деятельность Движения вовлечены 176 811 участников, в том числе 18 709 наставников. В Крыму действует 660 первичных отделений. Деятельность охватывает все 25 муниципальных образований.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностью
В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина
"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни
 
20:24Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды
20:11Мэр Хельсинки возмутился посещением финских детей "Артека"
19:56Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова
19:28Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
19:10Какие проекты привлекают подростков и молодежь в Крыму
18:52Стратегия – хаос: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и чего ждать
18:28Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
18:10Дети космоса: единственный космический класс работает в Крыму
17:52Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО
17:28Когда в Крым вернется весеннее тепло – прогноз на неделю от ФОБОС
17:08В "Артеке" прошел флэшмоб в честь Дня космонавтики
16:52РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарами
16:27"Триггерное событие": Буданов* заявил о возможной катастрофе на Украине
16:02Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива
15:46Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры
15:05Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич
14:48День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение
14:07В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса
13:49Первый русский гидроплан – инфографика
13:11Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
Лента новостейМолния