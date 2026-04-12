Какие проекты привлекают подростков и молодежь в Крыму

Фестиваль водных видов спорта, проходящий на морском побережье Крыма в рамках "Движения Первых", был придуман крымской молодежью в Крыму и распространен на... РИА Новости Крым, 12.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Фестиваль водных видов спорта, проходящий на морском побережье Крыма в рамках "Движения Первых", был придуман крымской молодежью в Крыму и распространен на различные регионы страны. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения Первых Республики Крым Екатерина Козырь.Проект, добавила Козырь, был написан при помощи родителей-наставников и его подхватили регионы, в которых есть соответствующие погодные условия и водоемы.Еще одним крымских проектом, практика которого распространилась на Россию, стал "Квартирник Первых", сказала председатель Совета регионального отделения:По ее словам, сейчас крымские дети в союзе с дедушками и бабушками разрабатывают проект, который позволит возродить в Крыму авиамоделирование, проект находится на стадии проработки.По словам спикера, в Крыму среди участников "Движения Первых" востребованы патриотические и исторические, добровольческие, спортивные, творческие проекты.Проект "Движение Первых" реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети", в частности, федеральных проектов "Мы вместе" и "Воспитание гармонично развитой личности", "Россия – страна возможностей". Движение является частью государственной системы воспитания. Наблюдательный совет движения возглавляет Президент Российской Федерации Владимир Путин. На региональном уровне деятельность движения координируется Советом под руководством главы Республики Крым Сергея Аксенова.На сегодняшний день в Республике Крым в деятельность Движения вовлечены 176 811 участников, в том числе 18 709 наставников. В Крыму действует 660 первичных отделений. Деятельность охватывает все 25 муниципальных образований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностьюВ Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни

