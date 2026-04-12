Дети космоса: единственный космический класс работает в Крыму
Дети космоса: единственный космический класс работает в Крыму - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Дети космоса: единственный космический класс работает в Крыму
Белые рубашки, темно-синие пилотки, галстуки и погоны без звезд. Пока без звезд. Это не курсанты летного училища, но через десяток лет вполне ими могут стать... РИА Новости Крым, 12.04.2026
2026-04-12T18:10
2026-04-12T18:10
Белые рубашки, темно-синие пилотки, галстуки и погоны без звезд. Пока без звезд. Это не курсанты летного училища, но через десяток лет вполне ими могут стать. Это ученики первого и пока единственного в Крыму космического класса.17 пар внимательных глаз смотрят на меня, 17 рук тянутся вверх, чтобы ответить на каверзные вопросы.– Какое животное тяжело отправить в космос?– Слона! Бегемота! – наперебой отвечают девчонки и мальчишки.Я улыбаюсь. Поправляю, что кошку – уж очень их укачивает. Но зато четвероклассники без запинки отвечают на вопросы о том, сколько планет в солнечной системе, называют их по порядку, знают множество космонавтов. Некоторых лично: летом 2025 года, когда класс открывался, к ним сюда, в небольшой поселок Научное приезжал космонавт Владимир Титов и инженеры Роскосмоса.Девчонок и мальчишек в 4-Н классе ("Н" значит "научный") поровну. И у половины если не родители, то дедушки и бабушки работают или работали в Научненской обсерватории. Так что о космосе эти ребята знают с пеленок, а телескопы видно из окон их квартир и школы, ставшей вторым домом.В гимназии, так и в Научненской школе, занимаются дети не только из Научного, но и множества близлежащих сел, правда, прошедшие строгое собеседование.Детей учат ученыеВ школе отдаленного поселка Научный всегда была очень сильная база подготовки по физике, математике. Это потому, что в ней преподавали большие ученые – сотрудники обсерватории. Они всегда были не только штатными сотрудниками, но и просто желанными гостями и добровольными помощниками педагогов. Ходить им было недалеко: перейти от обсерватории через дорогу – вот ты уже и в школе. И сейчас не отказывают.Космические подготовишки4-Н класс – это еще только подготовительная ступень для космического класса. Настоящее обучение начнется в пятом – по программе "Роскосмоса". Сейчас же космосом четвероклашки занимаются в рамках внеурочной деятельности – пишут доклады, участвуют в конкурсах, ходят на экскурсии.– Мультики про космос вы смотрите? – снова задаю вопрос.– Да!И горохом сыплются названия мультфильмов: "Фиксики", "Смешарики", "Белка и Стрелка"…А девочка со второй парты с серьезным выражением лица показывает мне свою рукописную книгу. В ней карандашами рисунки космических тел и планет, а рядом на странице – их подробное описание. Ну а что еще можно рисовать, когда тема – всегда вокруг тебя. В специально оборудованном классе огромный макет планеты Земля, фотографии космонавтов, млечного пути, галактик… Почти музей.Сейчас в рамках внеурочной деятельности ученики 4-Н класса изучают астрономию, историю космонавтики и робототехнику. Но уже в следующем году этим 17 смелым предстоит углубленное изучение естественно-научных и точных дисциплин, без которых в космической сфере делать нечего. В этом поможет госкорпорация "Роскосмос".Помогает "Роскосмос"Первые космические классы появились в России в 2020-2021 учебном году. Начали с пяти школ. Сейчас их в России уже 221 в 51 регионе.Если та или иная школа и “Роскосмос” договариваются о вхождении в программу, то госкорпорация передает образовательным организациям в безвозмездное пользование учебно-методические комплексы трех уровней: базовый для 5-6 классов, стандартный для 7-8 классов и углубленный для 9-11 классов и подготовки к поступлению в профильные вузы.Образовательная организация, реализующая проект, получает полное методическое сопровождение. Для педагогов школ-участниц проекта проводятся ежегодные образовательные интенсивы, учителя проходят обучение и повышение квалификации на площадках партнеров "Роскосмоса".Растить космонавтов с детского садаИ большой и солидный Роскосмос, и школа в небольшом поселке едины во мнении, что будущих сотрудников космической отрасли, так нужных России, надо готовить сызмальства.Директор добавляет, что четвероклашки прекрасно понимают, что не все они полетят к звездам в космических кораблях, не все будут космонавтами, но кто-то из них спроектирует ракету, кто-то будет сидеть за пультом, а кто-то создаст уникальное космическое питание или легчайший скафандр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхПервый в истории выход человека в открытый космос - ИнфографикаОтложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове
крым
космос
Ольга Леонова
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
крым, космос, наука и технологии, роскосмос
Белые рубашки, темно-синие пилотки, галстуки и погоны без звезд. Пока без звезд. Это не курсанты летного училища, но через десяток лет вполне ими могут стать. Это ученики первого и пока единственного в Крыму космического класса.
17 пар внимательных глаз смотрят на меня, 17 рук тянутся вверх, чтобы ответить на каверзные вопросы.
– Какое животное тяжело отправить в космос?
– Слона! Бегемота! – наперебой отвечают девчонки и мальчишки.
Я улыбаюсь. Поправляю, что кошку – уж очень их укачивает. Но зато четвероклассники без запинки отвечают на вопросы о том, сколько планет в солнечной системе, называют их по порядку, знают множество космонавтов. Некоторых лично: летом 2025 года, когда класс открывался, к ним сюда, в небольшой поселок Научное приезжал космонавт Владимир Титов и инженеры Роскосмоса.
Девчонок и мальчишек в 4-Н классе ("Н" значит "научный") поровну. И у половины если не родители, то дедушки и бабушки работают или работали в Научненской обсерватории
. Так что о космосе эти ребята знают с пеленок, а телескопы видно из окон их квартир и школы, ставшей вторым домом.
"Эти школьники с рождения понимают, о чем мы с ними говорим. Им эта тема близка. С первого класса мы начали ходить с ними на экскурсии в обсерваторию", – рассказывает Ирина Иванова, директор Бахчисарайской гимназии им Андреева, одним из структурных подразделений которой является школа в Научном.
В гимназии, так и в Научненской школе, занимаются дети не только из Научного, но и множества близлежащих сел, правда, прошедшие строгое собеседование.
"В гимназии есть так называемые курчатовские, юнармейские, педагогические классы. Но в этой школе мы находимся на территории Крымской обсерватории, поэтому мы открыли именно космический класс", – объясняет директор.
Детей учат ученые
В школе отдаленного поселка Научный всегда была очень сильная база подготовки по физике, математике. Это потому, что в ней преподавали большие ученые – сотрудники обсерватории. Они всегда были не только штатными сотрудниками, но и просто желанными гостями и добровольными помощниками педагогов. Ходить им было недалеко: перейти от обсерватории через дорогу – вот ты уже и в школе. И сейчас не отказывают.
"Недавно у нас в гостях была Людмила Васильевна Журавлева, которая открыла и назвала именами знаменитых людей множество звезд и комет. Была очень интересная встреча с нашей местной знаменитостью – Юрием Юрьевичем Нешпором. Сегодня придет к нас еще одна научная сотрудница. Такие серьезные, интересные люди. И никто не отказал", – добавляет учитель 4-Н класса Надежда Анатольевна Фролова.
"У нас с обсерваторией подписан договор о сотрудничестве. И с крымской гимназией для одаренных детей
, которая располагается в Симферополе. На их базе есть даже настоящий "космический лагерь", – рассказывает Ирина Иванова.
Космические подготовишки
4-Н класс – это еще только подготовительная ступень для космического класса. Настоящее обучение начнется в пятом – по программе "Роскосмоса". Сейчас же космосом четвероклашки занимаются в рамках внеурочной деятельности – пишут доклады, участвуют в конкурсах, ходят на экскурсии.
– Мультики про космос вы смотрите? – снова задаю вопрос.
И горохом сыплются названия мультфильмов: "Фиксики", "Смешарики", "Белка и Стрелка"…
А девочка со второй парты с серьезным выражением лица показывает мне свою рукописную книгу. В ней карандашами рисунки космических тел и планет, а рядом на странице – их подробное описание. Ну а что еще можно рисовать, когда тема – всегда вокруг тебя. В специально оборудованном классе огромный макет планеты Земля, фотографии космонавтов, млечного пути, галактик… Почти музей.
"Мы старались создать такую атмосферу, чтобы было сразу понятно, чем здесь заняты дети. У нас есть экспонаты, которые нам дарили сотрудники обсерватории, наши гости из Москвы, все, у кого что-то есть по теме", – говорит директор.
"Один сотрудник Роскомсоса подарил нам такой раритет! Это фотографии, которые он снял специальными приборами прямо в космосе", – вдохновленно продолжает учитель 4-Н класса Надежда Анатольевна Фролова.
Сейчас в рамках внеурочной деятельности ученики 4-Н класса изучают астрономию, историю космонавтики и робототехнику. Но уже в следующем году этим 17 смелым предстоит углубленное изучение естественно-научных и точных дисциплин, без которых в космической сфере делать нечего. В этом поможет госкорпорация "Роскосмос".
Помогает "Роскосмос"
Первые космические классы появились в России в 2020-2021 учебном году. Начали с пяти школ. Сейчас их в России уже 221 в 51 регионе.
"В первую очередь в наличии образовательных организаций, вовлеченных в проект с целью профориентации и опережающей подготовки кадров, заинтересованы регионы присутствия предприятий и организаций ракетно-космической отрасли. Присоединиться к проекту может любая образовательная организация, для этого необходимо написать письмо на имя генерального директора госкорпорация "Роскосмос" с просьбой включения школы в проект", – рассказала РИА Новости Крым менеджер проектов АНО "Корпоративная Академия Роскосмоса" Юлия Родионова.
Если та или иная школа и “Роскосмос” договариваются о вхождении в программу, то госкорпорация передает образовательным организациям в безвозмездное пользование учебно-методические комплексы трех уровней: базовый для 5-6 классов, стандартный для 7-8 классов и углубленный для 9-11 классов и подготовки к поступлению в профильные вузы.
"Школьники начинают с изучения привычных для них предметов в привязке к технологиям и задачам ракетно-космической отрасли, в дальнейшем образовательная программа постепенно усложняется и включает изучение специализированных дисциплин, таких как геоинформатика, навигация, инженерия космических систем и других", – рассказали в госкорпорации.
Образовательная организация, реализующая проект, получает полное методическое сопровождение. Для педагогов школ-участниц проекта проводятся ежегодные образовательные интенсивы, учителя проходят обучение и повышение квалификации на площадках партнеров "Роскосмоса".
Растить космонавтов с детского сада
И большой и солидный Роскосмос, и школа в небольшом поселке едины во мнении, что будущих сотрудников космической отрасли, так нужных России, надо готовить сызмальства.
"Тут у нас есть рядышком детский сад, в который ходят дети научных работников обсерватории и дети поселка. Он сейчас находится на балансе нашей гимназии. И там мы тоже будем открывать для детсадовцев космические кружки – по просьбе родителей", – говорит Ирина Иванова.
Директор добавляет, что четвероклашки прекрасно понимают, что не все они полетят к звездам в космических кораблях, не все будут космонавтами, но кто-то из них спроектирует ракету, кто-то будет сидеть за пультом, а кто-то создаст уникальное космическое питание или легчайший скафандр.
"Здесь, в Научном, даже небо другое. Мы тут как будто к звездам ближе", – улыбается Надежда Анатольевна. Она верит, что каждый из ее 17 учеников всего через лет 20 оставит свой след в необозримом и бескрайнем космосе.
Читайте также на РИА Новости Крым: