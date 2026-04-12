Дети космоса: единственный космический класс работает в Крыму

Белые рубашки, темно-синие пилотки, галстуки и погоны без звезд. Пока без звезд. Это не курсанты летного училища, но через десяток лет вполне ими могут стать... РИА Новости Крым, 12.04.2026

Белые рубашки, темно-синие пилотки, галстуки и погоны без звезд. Пока без звезд. Это не курсанты летного училища, но через десяток лет вполне ими могут стать. Это ученики первого и пока единственного в Крыму космического класса.17 пар внимательных глаз смотрят на меня, 17 рук тянутся вверх, чтобы ответить на каверзные вопросы.– Какое животное тяжело отправить в космос?– Слона! Бегемота! – наперебой отвечают девчонки и мальчишки.Я улыбаюсь. Поправляю, что кошку – уж очень их укачивает. Но зато четвероклассники без запинки отвечают на вопросы о том, сколько планет в солнечной системе, называют их по порядку, знают множество космонавтов. Некоторых лично: летом 2025 года, когда класс открывался, к ним сюда, в небольшой поселок Научное приезжал космонавт Владимир Титов и инженеры Роскосмоса.Девчонок и мальчишек в 4-Н классе ("Н" значит "научный") поровну. И у половины если не родители, то дедушки и бабушки работают или работали в Научненской обсерватории. Так что о космосе эти ребята знают с пеленок, а телескопы видно из окон их квартир и школы, ставшей вторым домом.В гимназии, так и в Научненской школе, занимаются дети не только из Научного, но и множества близлежащих сел, правда, прошедшие строгое собеседование.Детей учат ученыеВ школе отдаленного поселка Научный всегда была очень сильная база подготовки по физике, математике. Это потому, что в ней преподавали большие ученые – сотрудники обсерватории. Они всегда были не только штатными сотрудниками, но и просто желанными гостями и добровольными помощниками педагогов. Ходить им было недалеко: перейти от обсерватории через дорогу – вот ты уже и в школе. И сейчас не отказывают.Космические подготовишки4-Н класс – это еще только подготовительная ступень для космического класса. Настоящее обучение начнется в пятом – по программе "Роскосмоса". Сейчас же космосом четвероклашки занимаются в рамках внеурочной деятельности – пишут доклады, участвуют в конкурсах, ходят на экскурсии.– Мультики про космос вы смотрите? – снова задаю вопрос.– Да!И горохом сыплются названия мультфильмов: "Фиксики", "Смешарики", "Белка и Стрелка"…А девочка со второй парты с серьезным выражением лица показывает мне свою рукописную книгу. В ней карандашами рисунки космических тел и планет, а рядом на странице – их подробное описание. Ну а что еще можно рисовать, когда тема – всегда вокруг тебя. В специально оборудованном классе огромный макет планеты Земля, фотографии космонавтов, млечного пути, галактик… Почти музей.Сейчас в рамках внеурочной деятельности ученики 4-Н класса изучают астрономию, историю космонавтики и робототехнику. Но уже в следующем году этим 17 смелым предстоит углубленное изучение естественно-научных и точных дисциплин, без которых в космической сфере делать нечего. В этом поможет госкорпорация "Роскосмос".Помогает "Роскосмос"Первые космические классы появились в России в 2020-2021 учебном году. Начали с пяти школ. Сейчас их в России уже 221 в 51 регионе.Если та или иная школа и "Роскосмос" договариваются о вхождении в программу, то госкорпорация передает образовательным организациям в безвозмездное пользование учебно-методические комплексы трех уровней: базовый для 5-6 классов, стандартный для 7-8 классов и углубленный для 9-11 классов и подготовки к поступлению в профильные вузы.Образовательная организация, реализующая проект, получает полное методическое сопровождение. Для педагогов школ-участниц проекта проводятся ежегодные образовательные интенсивы, учителя проходят обучение и повышение квалификации на площадках партнеров "Роскосмоса".Растить космонавтов с детского садаИ большой и солидный Роскосмос, и школа в небольшом поселке едины во мнении, что будущих сотрудников космической отрасли, так нужных России, надо готовить сызмальства.Директор добавляет, что четвероклашки прекрасно понимают, что не все они полетят к звездам в космических кораблях, не все будут космонавтами, но кто-то из них спроектирует ракету, кто-то будет сидеть за пультом, а кто-то создаст уникальное космическое питание или легчайший скафандр.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

