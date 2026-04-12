https://crimea.ria.ru/20260412/den-kosmonavtiki-v-rf-dolzhen-stat-gosudarstvennym-prazdnikom--mnenie-1154952998.html

День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение

2026-04-12T14:48

космос

мнения

игорь шатров

россия

ссср

юрий гагарин

праздники и памятные даты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110429/49/1104294992_0:197:1847:1236_1920x0_80_0_0_1ee18b6565505832948aabce01bb4a90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. День космонавтики в России должен стать государственным праздником. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, несмотря на развитие высоких технологий и искусственного интеллекта, "более мощного шага, чем выход в космос, за пределы планеты Земля, человечество пока еще не сделало". Следовательно, "это величайший праздник, который должен праздновать весь мир", считает он.По словам Шатрова, сам он "готов отказаться от двух или больше наших выходных в Новый год для того, чтобы 12 апреля стало государственным праздником"."Надо настаивать на этом", – считает эксперт.12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. Согласно Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", он ежегодно отмечается в этот день и является памятной датой. В мире эта дата по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашена Международным днем полета человека в космос.

космос

россия

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

