День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение - РИА Новости Крым, 12.04.2026
День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение
День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение - РИА Новости Крым, 12.04.2026
День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение
День космонавтики в России должен стать государственным праздником. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда... РИА Новости Крым, 12.04.2026
2026-04-12T14:48
2026-04-12T14:48
космос
мнения
игорь шатров
россия
ссср
юрий гагарин
праздники и памятные даты
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. День космонавтики в России должен стать государственным праздником. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, несмотря на развитие высоких технологий и искусственного интеллекта, "более мощного шага, чем выход в космос, за пределы планеты Земля, человечество пока еще не сделало". Следовательно, "это величайший праздник, который должен праздновать весь мир", считает он.По словам Шатрова, сам он "готов отказаться от двух или больше наших выходных в Новый год для того, чтобы 12 апреля стало государственным праздником"."Надо настаивать на этом", – считает эксперт.12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. Согласно Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", он ежегодно отмечается в этот день и является памятной датой. В мире эта дата по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашена Международным днем полета человека в космос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт Шкаплеров рассказал о будущем человечества на Луне Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбитуРадио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"
космос
россия
ссср
космос, мнения, игорь шатров, россия, ссср, юрий гагарин, праздники и памятные даты
День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение

День космонавтики в России должен стать государственным праздником – эксперт

14:48 12.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Павлив / Перейти в фотобанкРисунки учащихся Открытого космического лицея Симферополя ко Дню космонавтики
Рисунки учащихся Открытого космического лицея Симферополя ко Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. День космонавтики в России должен стать государственным праздником. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По мнению Шатрова, несмотря на развитие высоких технологий и искусственного интеллекта, "более мощного шага, чем выход в космос, за пределы планеты Земля, человечество пока еще не сделало". Следовательно, "это величайший праздник, который должен праздновать весь мир", считает он.
"А в России он должен стать государственным праздником. Это был выход в космос нашего, советского космонавта Юрия Гагарина", – сказал Шатров.
По словам Шатрова, сам он "готов отказаться от двух или больше наших выходных в Новый год для того, чтобы 12 апреля стало государственным праздником".
"Надо настаивать на этом", – считает эксперт.
12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. Согласно Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", он ежегодно отмечается в этот день и является памятной датой. В мире эта дата по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашена Международным днем полета человека в космос.
"Поехали!": как Гагарин покорял космос
 
космосМненияИгорь ШатровРоссияСССРЮрий ГагаринПраздники и памятные даты
 
