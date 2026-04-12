Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия

Новости СВО – до начала Пасхального перемирия армия РФ продвинулась в глубину обороны ВСУ

12:45 12.04.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномета
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. До начала действия Пасхального перемирия за минувшие сутки войска ВС России уничтожили более тысячи боевиков киевского режима, при этом подразделения российских войск продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Самые большие потери – более 320 военнослужащих – ВСУ понесли в ходе боев с подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Федоровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Гришино, Белицкое, Доброполье, Ленина и Сергеевка в ДНР. В Минобороны уточнили, что здесь российские бойцы поразили живую силу и технику двух механизированных, аэромобильной и егерской бригады ВСУ, а также бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии.
Еще около 300 боевиков ВСУ потеряли в Днепропетровской области (районы населенных пунктов Диброва, Подгавриловка и Маломихайловка) и в Запорожской области (в районах населенных пунктов Долинка, Воздвижевка, Зеленое и Ровное) в ходе наступления подразделений "Востока". "Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", – уточнили в военном ведомстве.
Также подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка в Харьковской области, где потери украинских войск превысили 200 военнослужащих, сообщили в МО РФ.
В то же время подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кондратовка, Новоселовка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял здесь более 145 военнослужащих.
Кроме того, российские подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад теробороны в районах населенных пунктов Мачулища, Бачевск и Суходол в Сумской области. А в Харьковской области силами российской группировки на данном направлении поражены подразделения мотопехотной бригады ВСУ и двух механизированных в районах Светличного, Терновой и Графского. "Противник потерял до 125 военнослужащих и боевую технику", – добавили в ведомстве.
Одновременно бойцы группировки войск "Днепр" разбили вражеские подразделения и технику под Херсоном.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 38 районах", – также проинформировали в военном ведомстве России.
