Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия

До начала действия Пасхального перемирия за минувшие сутки войска ВС России уничтожили более тысячи боевиков киевского режима, при этом подразделения российских РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T12:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. До начала действия Пасхального перемирия за минувшие сутки войска ВС России уничтожили более тысячи боевиков киевского режима, при этом подразделения российских войск продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Самые большие потери – более 320 военнослужащих – ВСУ понесли в ходе боев с подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Федоровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Гришино, Белицкое, Доброполье, Ленина и Сергеевка в ДНР. В Минобороны уточнили, что здесь российские бойцы поразили живую силу и технику двух механизированных, аэромобильной и егерской бригады ВСУ, а также бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии.Еще около 300 боевиков ВСУ потеряли в Днепропетровской области (районы населенных пунктов Диброва, Подгавриловка и Маломихайловка) и в Запорожской области (в районах населенных пунктов Долинка, Воздвижевка, Зеленое и Ровное) в ходе наступления подразделений "Востока". "Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", – уточнили в военном ведомстве.Также подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка в Харьковской области, где потери украинских войск превысили 200 военнослужащих, сообщили в МО РФ.В то же время подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кондратовка, Новоселовка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял здесь более 145 военнослужащих.Кроме того, российские подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад теробороны в районах населенных пунктов Мачулища, Бачевск и Суходол в Сумской области. А в Харьковской области силами российской группировки на данном направлении поражены подразделения мотопехотной бригады ВСУ и двух механизированных в районах Светличного, Терновой и Графского. "Противник потерял до 125 военнослужащих и боевую технику", – добавили в ведомстве.Одновременно бойцы группировки войск "Днепр" разбили вражеские подразделения и технику под Херсоном."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 38 районах", – также проинформировали в военном ведомстве России.

