Большое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение

2026-04-12T21:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Морская блокада Ирана усугубит энергокризис в самих США, так что команда американского президента Дональда Трампа завязла в безвыходной ситуации, пока внутри Штатов все идет к большому протестному лету с беспорядками. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, обстановка в Соединенных Штатах на фоне ближневосточного хаоса становится все более нестабильной. И уже с 1 мая представители демпартии намерены устроить большую забастовочную кампанию с общенациональными митингами против миграционных рейдов и авантюры Трампа в Иране.Противники Трампа в Конгрессе США уже стали использовать антивоенную повестку в рамках подготовки к президентской гонке 2028 года, где тема критики действий Трампа и Израиля на Ближнем Востоке обещает стать одной из ключевых, отмечает эксперт.При этом после прошедших в Пакистане переговоров нельзя исключать нового витка эскалации на Ближнем Востоке, хотя очень скоро внутренний раскол в США свяжет Белый дом по рукам и ногам, добавил Дудаков.Чтобы добиться хоть каких-то подвижек в переговорах с Ираном, отставные военные призывают верховного главнокомандующего США Трампа обратиться с просьбой к Китаю посодействовать в этом. "Терять свои эсминцы в Ормузском проливе не хочется, уж слишком мощным это станет ударом для Пентагона", – заметил американист.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложениеСтертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в ИранеМира на условиях США не будет – что закончит конфликт на Ближнем Востоке

