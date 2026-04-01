Какой сегодня праздник: 12 апреля
Какой сегодня праздник: 12 апреля
Какой сегодня праздник: 12 апреля
В это воскресенье все православные христиане отмечают День Воскресения Христова. А еще весь мир празднует День космонавтики – 65 лет назад человек впервые... РИА Новости Крым, 11.04.2026
Какой сегодня праздник: 12 апреля

00:00 12.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В это воскресенье все православные христиане отмечают День Воскресения Христова. А еще весь мир празднует День космонавтики – 65 лет назад человек впервые полетел в космос.

Что празднуют в мире

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. В честь этого знаменательного событий 12 апреля во всем мире отмечают День космонавтики, который был учрежден Президиумом Верховного Совета СССР, а свой международный статус праздник получил на конференции Международной авиационной федерации. Кроме этого, в честь полета Гагарина в 2011 году Генассамблея ОНН учредила еще один праздник – Международный день полета человека в космос.
На это воскресенье выпал главный праздник православного календаря, символизирующий Воскресение Христово и победу жизни над смертью – Пасха. Ее празднуют миллионы верующих по всей России, соблюдая вековые традиции и обряды. Это время духовного обновления, семейного уюта и праздничных встреч.
А еще в этот день в 1975 году британский парапсихолог Кейт Хирн экспериментально доказал реальность осознанных сновидений. В честь этого был учрежден необычный праздник – Международный день осознанных сновидений.
Еще это Всемирный день хомяка, День жареных сендвичей с сыром и День завтрака на рабочем месте.

Знаменательные события

В 1903 году на улицы Лондона на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.
В 1929 году была основана первая в истории СССР туркомпания "Интурист", которая стала символом туризма страны для всего мира. Примечательно, что компания продолжает свою деятельность и сейчас.
В 1985 году с конвейера Горьковского автозавода сошел миллионный экземпляр легендарного советского автомобиля "Волги" ГАЗ-24.

Кто родился

В этот день в 1823 году родился русский драматург Александр Островский, творчество которого стало важным этапом развития русского национального театра. Ему принадлежат пьесы "Гроза", "Не в свои сани не садись", "Свои люди – сочтемся" и многие другие. Они - золотой фонд репертуарной коллекции всех русских и многих зарубежных театров.
В 1839 году родился русский географ, исследователь Центральной Азии Николай Пржевальский. В его честь названа порода лошади, которую путешественник описал в одной из своих поездок по Азии.
Также 12 апреля родились испанская каталонская оперная певица Монсеррат Кабалье, клоун-кошковод Юрий Куклачев, актер эстрады и кино Юрий Гальцев, актриса Елена Корикова, основатель арт-группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье во время сольного концерта на сцене Национального академического театра оперы и балета в Ереване.
Монтсеррат Кабалье
1 из 5
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье во время сольного концерта на сцене Национального академического театра оперы и балета в Ереване.
Народный артист РСФСР, создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев
Творческая встреча с Ю. Куклачевым
2 из 5
Народный артист РСФСР, создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев
Актер Юрий Гальцев (в центре) на показе фильма "Развод по собственному желанию" в модернизированном историческом кинозале киностудии "Ленфильм"
Торжественное открытие комплекса Киноцентр Ленфильм в Санкт-Петербурге
3 из 5
Актер Юрий Гальцев (в центре) на показе фильма "Развод по собственному желанию" в модернизированном историческом кинозале киностудии "Ленфильм"
Актриса Елена Корикова в спектакле "Не будите спящую собаку"
VII российский кинофорум Амурская осень в Благовещенске
4 из 5
Актриса Елена Корикова в спектакле "Не будите спящую собаку"
Выступление народного артиста России Михаила Турецкого и "Хора Турецкого"
XXXI Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске 2022
5 из 5
Выступление народного артиста России Михаила Турецкого и "Хора Турецкого"
