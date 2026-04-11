Злодей вернулся на место преступления: Джонсон тайно приехал на позиции ВСУ
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады ВСУ у Гуляйполя в Запорожской области. Официальный представитель МИД России... РИА Новости Крым, 11.04.2026
Захарова о тайном визите Джонсона на позиции ВСУ: злодей вернулся на место преступления

19:59 11.04.2026
 
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады ВСУ у Гуляйполя в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады ВСУ у Гуляйполя в Запорожской области. Официальный представитель МИД России назвала это "пиаром на костях".
Как пишет РИА Новости, после своей поездки Джонсон написал колонку в газете Daily Mail, в которой раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине. Он также призвал передавать Киеву больше дальнобойного оружия.

"Ни капли любви. А только очередной пиар на костях. Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей. Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта. Злодей, вернувшийся на место преступления", - написала она в Telegram.

Дипломат также приложила фото британского экс-политика.
"Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла - лучше ни у кого не получилось бы", - заключила она.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявили, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
