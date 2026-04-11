Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-paskhalnom-peremirii-1155137961.html
Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии
За несколько часов до начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет соблюдать... РИА Новости Крым, 11.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322599_0:45:853:525_1920x0_80_0_0_1b63574692771ebcec28baba4a63bffc.jpg
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322599_47:0:806:569_1920x0_80_0_0_0ade0529f65b6996600b4f6316a84083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии

Украина будет соблюдать условия пасхального перемирия – Зеленский

14:14 11.04.2026 (обновлено: 14:26 11.04.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. За несколько часов до начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.

"Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать исключительно зеркально", - написал он в Telegram-канале.

Глава киевского режима также предложил расширить возможность прекращения огня и после Пасхи.
В четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ пообещал "действовать соответственно". Пользователи соцсети X активно обсудили заявление главы киевского режима о готовности к "зеркальным шагам", назвав его "клоуном" и призвав "сдаваться".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаВладимир ЗеленскийПеремириеПолитикаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
