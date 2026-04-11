Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии
За несколько часов до начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет соблюдать... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T14:14
2026-04-11T14:26
Украина будет соблюдать условия пасхального перемирия – Зеленский
14:14 11.04.2026 (обновлено: 14:26 11.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. За несколько часов до начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
"Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать исключительно зеркально", - написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима также предложил расширить возможность прекращения огня и после Пасхи.
В четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие
с Украиной в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ пообещал
"действовать соответственно". Пользователи соцсети X активно обсудили
заявление главы киевского режима о готовности к "зеркальным шагам", назвав его "клоуном" и призвав "сдаваться".
