Взрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

В больницах Владикавказа к утру субботы остаются 10 человек, пострадавших при взрыве на складе. Один раненный – в тяжелом состоянии.

2026-04-11T10:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В больницах Владикавказа к утру субботы остаются 10 человек, пострадавших при взрыве на складе. Один раненный – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.В пятницу поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.Он добавил, что состояние пяти человек стабильное.Трое детей проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице. Ранее в стационаре находились двое несовершеннолетних, однако вечером в пятницу в медучреждение обратился еще один подросток с сотрясением мозга. Угрозы их жизни нет, подчеркнул глава Северной Осетии.В пятницу вечером во Владикавказе приостановили работы по разбору завалов после взрыва на складах пиротехники из-за угрозы обрушения здания.Каждый пострадавший находится под вниманием врачей и получает всю необходимую помощь. Желаю всем скорейшего выздоровления.

