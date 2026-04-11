Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу

Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу - РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния высотного циклона в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +6 градусов, днем от +10 до +13.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260408/kakaya-pogoda-v-krymu-budet-na-paskhu-1154970466.html

