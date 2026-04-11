Рейтинг@Mail.ru
Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/vysotnyy-tsiklon-dozhdi-so-snegom-i-morozy-ne-pokidayut-krym--pogoda-v-subbotu-1155080030.html
Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу
Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу
В субботу из-за влияния высотного циклона в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах снег. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T00:01
2026-04-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152933435_0:425:960:965_1920x0_80_0_0_dd4edde28443b9f8ea1b08f4595f88e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния высотного циклона в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +6 градусов, днем от +10 до +13.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152933435_0:335:960:1055_1920x0_80_0_0_9e423e759ad85b23d6c133c35aeb2cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу

В субботу в Крыму пройдут дожди и температура воздуха от -4 до +13 градусов

00:01 11.04.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЦветы в снегу
Цветы в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния высотного циклона в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -2, в горах -1…-4 градуса, днем +8…+13, в горах 0…+5 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +6 градусов, днем от +10 до +13.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
