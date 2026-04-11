Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату

Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату - РИА Новости Крым, 11.04.2026

Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату

В этом году выпускные вечера в российских школах состоятся 27 июня. Такую дату рекомендовали в Минпросвещения, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T07:48

2026-04-11T07:48

2026-04-11T07:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В этом году выпускные вечера в российских школах состоятся 27 июня. Такую дату рекомендовали в Минпросвещения, пишет РИА Новости.Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.Ранее сообщалось, что в программу проведения последних звонков и выпускных вечеров предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.Особое внимание при подготовке мероприятий необходимо уделить вопросам безопасности и доступности среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭРоссия вошла в мировую десятку по качеству образования – КравцовПереход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, школа, сергей кравцов, выпускной, новости, россия, общество