Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату
07:48 11.04.2026 (обновлено: 07:53 11.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В этом году выпускные вечера в российских школах состоятся 27 июня. Такую дату рекомендовали в Минпросвещения, пишет РИА Новости.
"Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года", — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.
Ранее сообщалось, что в программу проведения последних звонков и выпускных вечеров предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.
Особое внимание при подготовке мероприятий необходимо уделить вопросам безопасности и доступности среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
