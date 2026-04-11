Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/vsu-udarili-po-yasinovatoy-dva-cheloveka-pogibli-i-shest-raneny-1155133760.html
ВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены
Два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр РИА Новости Крым, 11.04.2026
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Александр Пеняев.В эпицентре атаки жилые дома полностью разрушены. На месте удара обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке."Здесь были я и жена, он (беспилотник – ред.) как раз в угол спальни влупил. Я ее еле вытянул оттуда, она начала уже и гореть. Ее завалило шифоньером", – рассказал РИА Новости один из пострадавших при атаке Олег Беляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской областиУдар ВСУ по Волгоградской области - есть жертвы
https://crimea.ria.ru/20260411/drony-vsu-atakovali-mnogoetazhki-v-novorossiyske--chto-izvestno-1155132555.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed8867144ad5434c5aaa40c8e59029a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), атаки всу, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
ВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены

12:01 11.04.2026 (обновлено: 12:02 11.04.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Александр Пеняев.
"Сегодня у нас было три прилета серьезных, разрушено порядка трех домостроений, есть погибшие и раненые, это были три дрона пилотного типа. Шесть человек "триста" (ранены – ред.) и два "двести" (погибли – ред.)", – сказал Пеняев РИА Новости.
В эпицентре атаки жилые дома полностью разрушены. На месте удара обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке.
"Здесь были я и жена, он (беспилотник – ред.) как раз в угол спальни влупил. Я ее еле вытянул оттуда, она начала уже и гореть. Ее завалило шифоньером", – рассказал РИА Новости один из пострадавших при атаке Олег Беляев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
