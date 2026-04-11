ВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены
Два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Александр Пеняев.В эпицентре атаки жилые дома полностью разрушены. На месте удара обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке."Здесь были я и жена, он (беспилотник – ред.) как раз в угол спальни влупил. Я ее еле вытянул оттуда, она начала уже и гореть. Ее завалило шифоньером", – рассказал РИА Новости один из пострадавших при атаке Олег Беляев.
12:01 11.04.2026 (обновлено: 12:02 11.04.2026)