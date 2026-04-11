https://crimea.ria.ru/20260411/vsu-udarili-po-yasinovatoy-dva-cheloveka-pogibli-i-shest-raneny-1155133760.html

ВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены

Два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T12:01

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Александр Пеняев.В эпицентре атаки жилые дома полностью разрушены. На месте удара обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке."Здесь были я и жена, он (беспилотник – ред.) как раз в угол спальни влупил. Я ее еле вытянул оттуда, она начала уже и гореть. Ее завалило шифоньером", – рассказал РИА Новости один из пострадавших при атаке Олег Беляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской областиУдар ВСУ по Волгоградской области - есть жертвы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

