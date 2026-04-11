ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок - РИА Новости Крым, 11.04.2026
ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок
ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок - РИА Новости Крым, 11.04.2026
ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок
Три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали при атаке ВСУ по заправке в Курской области. Удар дрона был нанесен после начала пасхального перемирия... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T18:03
2026-04-11T18:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали при атаке ВСУ по заправке в Курской области. Удар дрона был нанесен после начала пасхального перемирия. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.Ранена и мама малыша: у женщины акубаротравма. Еще один пострадавший — мужчина с травмой бедра. Они направлены в Курскую областную больницу, уточнил губернатор.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
льгов
курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), льгов, атаки всу, новости сво, пасхальное перемирие
ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок

ВСУ ударили по Курской области после начала пасхального перемирия - ранены трое

18:03 11.04.2026 (обновлено: 18:13 11.04.2026)
 
© Telegram Александр ХинштейнВСУ атаковали заправку в Льгове Курской области после начала действия пасхального перемирия
ВСУ атаковали заправку в Льгове Курской области после начала действия пасхального перемирия
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали при атаке ВСУ по заправке в Курской области. Удар дрона был нанесен после начала пасхального перемирия. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

"Подлый удар врага произошел после 16 часов — уже во время объявленного пасхального перемирия. Вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгов. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы", - написал Хинштейн в своем канале МАХ.

Ранена и мама малыша: у женщины акубаротравма. Еще один пострадавший — мужчина с травмой бедра. Они направлены в Курскую областную больницу, уточнил губернатор.
© Telegram Александр ХинштейнВСУ атаковали заправку в Льгове Курской области после начала действия пасхального перемирия
ВСУ атаковали заправку в Льгове Курской области после начала действия пасхального перемирия
© Telegram Александр Хинштейн
ВСУ атаковали заправку в Льгове Курской области после начала действия пасхального перемирия
В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.
Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.
Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ЛьговАтаки ВСУНовости СВОПасхальное перемирие
 
