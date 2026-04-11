ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы
ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы
ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы

В Херсонской области два человека погибли и двое ранены при атаке ВСУ по машинам

14:03 11.04.2026 (обновлено: 14:07 11.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Две женщины погибли и двое мужчин пострадали при атаке украинских дронов по машинам на трассе в селе Любимовка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Украинские боевики с использованием БПЛА атаковали автомобиль такси. В результате атаки две женщины погибли, таксист был ранен. Также произошло попадание в другую гражданскую машину, в которой водитель получил ранения. Еще две машины пострадали, но люди остались живы", - написал он в Telegram.
По словам Филипчука, власти окажут семьям пострадавших и погибших всю необходимую помощь.
Ранее мэр города Ясиноватая в ДНР Александр Пеняев сообщил, что два человека погибли и шестеро получили ранения при ударе украинских беспилотников по жилым домам.
12:30
На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
 
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
14:32Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины
14:17Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
14:14Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии
14:03ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы
13:49Пробка на 17 километров растянулась по трассе Симферополь – Алушта в Крыму
13:38Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175
13:17Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат
13:01Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе
12:46В Симферополе сгорел торговый павильон
12:30На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
12:22В Керчи отмечают День освобождения города от фашистов
12:09Служебный автобус Пашиняна попал в смертельное ДТП
12:01ВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены
11:49Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
11:16Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*
11:07Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
10:48Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
10:31Взрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния