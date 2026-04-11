Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе

Во Владикавказе задержаны три подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники
Взрыв прогремел на складе во Владикавказе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны во Владикавказе после взрыва на складе. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. Об этом сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.
В пятницу поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.
"Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
По уголовному делу задержаны трое подозреваемых — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. Все трое - местные жители, отмечает РИА Новости со ссылкой на СК России по Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что в больницах Владикавказа остаются десять пострадавших при ЧП, состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое.