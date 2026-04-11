https://crimea.ria.ru/20260411/vo-vladikavkaze-zaderzhali-podozrevaemykh-po-delu-o-vzryve-na-sklade-1155136772.html

Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе

Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе - РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T13:01

владикавказ

северная осетия

сергей меняйло

взрыв

происшествия

новости

уголовный кодекс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155093652_33:0:1578:869_1920x0_80_0_0_3b2cacabfeaa381a8b3c0cadee7cfa7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны во Владикавказе после взрыва на складе. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. Об этом сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.В пятницу поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.По уголовному делу задержаны трое подозреваемых — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. Все трое - местные жители, отмечает РИА Новости со ссылкой на СК России по Северной Осетии.Ранее сообщалось, что в больницах Владикавказа остаются десять пострадавших при ЧП, состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

