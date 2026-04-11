Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/vo-vladikavkaze-zaderzhali-podozrevaemykh-po-delu-o-vzryve-na-sklade-1155136772.html
Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе
Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе
Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны во Владикавказе после взрыва на складе. В настоящее время с ними проводятся все... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T13:01
2026-04-11T13:01
владикавказ
северная осетия
сергей меняйло
взрыв
происшествия
новости
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155093652_33:0:1578:869_1920x0_80_0_0_3b2cacabfeaa381a8b3c0cadee7cfa7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны во Владикавказе после взрыва на складе. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. Об этом сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.В пятницу поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.По уголовному делу задержаны трое подозреваемых — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. Все трое - местные жители, отмечает РИА Новости со ссылкой на СК России по Северной Осетии.Ранее сообщалось, что в больницах Владикавказа остаются десять пострадавших при ЧП, состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владикавказ
северная осетия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155093652_226:0:1385:869_1920x0_80_0_0_9bf4e371ce778755a6896426284b4704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владикавказ, северная осетия, сергей меняйло, взрыв, происшествия, новости, уголовный кодекс
Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе

Во Владикавказе задержаны три подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники

13:01 11.04.2026
 
© Управление МЧС России по Северной ОсетииВзрыв прогремел на складе во Владикавказе
Взрыв прогремел на складе во Владикавказе
© Управление МЧС России по Северной Осетии
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны во Владикавказе после взрыва на складе. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. Об этом сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.
В пятницу поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.

"Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

По уголовному делу задержаны трое подозреваемых — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. Все трое - местные жители, отмечает РИА Новости со ссылкой на СК России по Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что в больницах Владикавказа остаются десять пострадавших при ЧП, состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВладикавказСеверная ОсетияСергей МеняйлоВзрывПроисшествияНовостиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
