В Симферополе сгорел торговый павильон
12:46 11.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В субботу утром в Симферополе огнеборцы тушили торговые ларьки на улице Гавена. Огонь охватил 60 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Произошло возгорание торгового объекта на площади 60 кв. м. Распространения огня на соседние здания не допущено. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Сейчас проводится проверка.
В ликвидации пожара задействовали 13 сотрудников МЧС, четыре единицы техники 1-го пожарно-спасательного отряда.
7 апреля в Севастополе на ночном пожаре погибла пожилая женщина. Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 70 квадратных метров, локализовали менее чем за 20 минут. Причины возгорания выясняются.
