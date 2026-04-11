В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
В Севастополе на гастрономическом фестивале проведут кулинарные мастер-классы для детей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМорепродукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В понедельник, 13 апреля, в Севастополе стартует гастрономический фестиваль в рамках проекта "Севастопольские сезоны". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Это событие объединяет историю, локальные традиции и современную гастрономию, представляя культурно-гастрономическое лицо нашего города через вкус, качество и аутентичность", - написал в своем канале МАХ Развожаев.
В программе весеннего сезона фестиваля принимают участие 14 ресторанов и локальных брендов. Они представят более 30 традиционных блюд в авторской интерпретации, созданных на основе локальных сезонных продуктов.
В ходе фестиваля запланированы ужины, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а также однодневные гастрономические маршруты для индивидуального посещения.
"Программа создана с рестораторами и виноделами — разработано фестивальное меню севастопольской кухни, а под некоторые блюда подобраны идеальные местные вина, подчеркивающие вкус наших продуктов", - добавил губернатор.
Ранее директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко отмечала, что Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах, фестивалях и профессиональных премиях. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о вхождении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России".
