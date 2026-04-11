В Севастополе стартует гастрономический фестиваль

В Севастополе стартует гастрономический фестиваль

2026-04-11T15:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В понедельник, 13 апреля, в Севастополе стартует гастрономический фестиваль в рамках проекта "Севастопольские сезоны". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В программе весеннего сезона фестиваля принимают участие 14 ресторанов и локальных брендов. Они представят более 30 традиционных блюд в авторской интерпретации, созданных на основе локальных сезонных продуктов. В ходе фестиваля запланированы ужины, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а также однодневные гастрономические маршруты для индивидуального посещения.Ранее директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко отмечала, что Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах, фестивалях и профессиональных премиях. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о вхождении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню"К концу года появится ГОСТ на русскую кухню

