Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе стартует гастрономический фестиваль - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/v-sevastopole-startuet-gastronomicheskiy-festival-1155140008.html
В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
В Севастополе стартует гастрономический фестиваль - РИА Новости Крым, 11.04.2026
В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
В понедельник, 13 апреля, в Севастополе стартует гастрономический фестиваль в рамках проекта "Севастопольские сезоны". Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T15:39
2026-04-11T15:39
севастополь
михаил развожаев
гастротуризм
еда
вкусно и полезно
новости севастополя
общество
туризм
туризм в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648414_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_3d96180ca622fbf8c7b9d5ea92ce5390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В понедельник, 13 апреля, в Севастополе стартует гастрономический фестиваль в рамках проекта "Севастопольские сезоны". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В программе весеннего сезона фестиваля принимают участие 14 ресторанов и локальных брендов. Они представят более 30 традиционных блюд в авторской интерпретации, созданных на основе локальных сезонных продуктов. В ходе фестиваля запланированы ужины, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а также однодневные гастрономические маршруты для индивидуального посещения.Ранее директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко отмечала, что Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах, фестивалях и профессиональных премиях. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о вхождении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню"К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648414_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8e78ea26c547fce24443f1ca0eac0e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, гастротуризм, еда, вкусно и полезно, новости севастополя, общество, туризм, туризм в крыму
В Севастополе стартует гастрономический фестиваль

В Севастополе на гастрономическом фестивале проведут кулинарные мастер-классы для детей

15:39 11.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В понедельник, 13 апреля, в Севастополе стартует гастрономический фестиваль в рамках проекта "Севастопольские сезоны". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Это событие объединяет историю, локальные традиции и современную гастрономию, представляя культурно-гастрономическое лицо нашего города через вкус, качество и аутентичность", - написал в своем канале МАХ Развожаев.
В программе весеннего сезона фестиваля принимают участие 14 ресторанов и локальных брендов. Они представят более 30 традиционных блюд в авторской интерпретации, созданных на основе локальных сезонных продуктов.
В ходе фестиваля запланированы ужины, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а также однодневные гастрономические маршруты для индивидуального посещения.
"Программа создана с рестораторами и виноделами — разработано фестивальное меню севастопольской кухни, а под некоторые блюда подобраны идеальные местные вина, подчеркивающие вкус наших продуктов", - добавил губернатор.
Ранее директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко отмечала, что Крым в 2025 году уверенно заявил о себе в общероссийской туристической и гастрономической повестке, добившись высоких результатов на всероссийских конкурсах, фестивалях и профессиональных премиях. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о вхождении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольМихаил РазвожаевГастротуризмЕдаВкусно и полезноНовости СевастополяОбществоТуризмТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
