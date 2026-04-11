В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков

2026-04-11T09:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Заморозки до двух градусов мороза на поверхности почвы не окажут никакого отрицательного влияния на озимые культуры, состояние которых сейчас очень хорошее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.По его словам, на сегодняшний день все озимые на крымских полях находятся в хорошем состоянии. Зимний период был достаточно многоводным - со снегом и дождями. Все это благоприятно сказалось на накоплении влаги в почве, и позволяет делать позитивную оценку будущему урожаю, сказал он.Ранее в республиканском минсельхозе сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, осадки сейчас – это именно то, что надо посевам.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.

