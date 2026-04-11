В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков - РИА Новости Крым, 11.04.2026
В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков
В Крыму озимые посевы не пострадают от заморозков - минсельхоз

09:29 11.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Заморозки до двух градусов мороза на поверхности почвы не окажут никакого отрицательного влияния на озимые культуры, состояние которых сейчас очень хорошее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
"Заморозки в два градуса мороза на поверхности почвы не окажут никакого отрицательного влияния на озимые культуры", - сказал Тютюник.
По его словам, на сегодняшний день все озимые на крымских полях находятся в хорошем состоянии. Зимний период был достаточно многоводным - со снегом и дождями. Все это благоприятно сказалось на накоплении влаги в почве, и позволяет делать позитивную оценку будущему урожаю, сказал он.
Ранее в республиканском минсельхозе сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, осадки сейчас – это именно то, что надо посевам.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми
Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
 
11:49Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
11:16Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*
11:07Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
10:48Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
10:31Взрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
10:20Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
10:11Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
09:41Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело
09:29В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков
09:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:59Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой
08:4812 лет Конституции Крыма: что получила республика
08:22Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
08:06В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
07:48Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату
07:2299 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами
07:09Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины
00:01Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 апреля
23:11Путин провел совещание по развитию ИИ в России – главные заявления президента
Лента новостейМолния