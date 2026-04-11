В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
В Крыму отмечают День Конституции республики – справка - РИА Новости Крым, 11.04.2026
В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
11 апреля Крым отмечает 12 годовщину принятия Конституции республики.
2026-04-11T08:06
2026-04-11T08:06
2026-04-11T08:06
конституция республики крым
праздники и памятные даты
закон и право
государственный совет рк (госсовет)
сергей аксенов
11 апреля Крым отмечает 12 годовщину принятия Конституции республики.В документе указывается, что территория республики является неотъемлемой частью РФ.Конституция устанавливает на территории Крыма три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.Высшим должностным лицом является глава республики, который избирается депутатами Госсовета Крыма сроком на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Республиканский Госсовет состоит из 75 депутатов. Срок полномочий – пять лет.Работу над проектом Конституции республики весной 2014 года вела конституционная комиссия во главе с первым заместителем председателя Государственного Совета Республики Крым Григорием Иоффе. В состав комиссии по разработке новой конституции вошли члены президиума Государственного Совета Республики Крым Константин Бахарев, Ефим Фикс, Владимир Клычников, Людмила Лубина, Светлана Савченко, депутаты, специалисты в сфере юриспруденции, политических и исторических наук, экономисты, правоведы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
конституция республики крым, праздники и памятные даты, закон и право, государственный совет рк (госсовет), сергей аксенов
В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
День Конституции Республики Крым – справка
11 апреля Крым отмечает 12 годовщину принятия Конституции республики.
12 лет назад Госсовет РК торжественно принял Основной Закон Крыма. На следующий день текст Конституции был опубликован в официальной газете Государственного Совета "Крымские известия" и вступил в силу. Принятие этого документа завершило процесс вхождения Крыма в состав Российской Федерации на законодательном уровне.
В документе указывается, что территория республики является неотъемлемой частью РФ.
Конституция устанавливает на территории Крыма три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Высшим должностным лицом является глава республики, который избирается депутатами Госсовета Крыма сроком на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Республиканский Госсовет состоит из 75 депутатов. Срок полномочий – пять лет.
По словам главы РК Сергея Аксенова, Конституция российского Крыма предоставляет всем народам и этническим группам равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций, обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, гарантирует свободу деятельности общественных объединений.
Работу над проектом Конституции республики весной 2014 года вела конституционная комиссия во главе с первым заместителем председателя Государственного Совета Республики Крым Григорием Иоффе. В состав комиссии по разработке новой конституции вошли члены президиума Государственного Совета Республики Крым Константин Бахарев, Ефим Фикс, Владимир Клычников, Людмила Лубина, Светлана Савченко, депутаты, специалисты в сфере юриспруденции, политических и исторических наук, экономисты, правоведы.
