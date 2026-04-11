В Крыму отмечают День Конституции республики – справка

11 апреля Крым отмечает 12 годовщину принятия Конституции республики. РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T08:06

11 апреля Крым отмечает 12 годовщину принятия Конституции республики.В документе указывается, что территория республики является неотъемлемой частью РФ.Конституция устанавливает на территории Крыма три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.Высшим должностным лицом является глава республики, который избирается депутатами Госсовета Крыма сроком на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Республиканский Госсовет состоит из 75 депутатов. Срок полномочий – пять лет.Работу над проектом Конституции республики весной 2014 года вела конституционная комиссия во главе с первым заместителем председателя Государственного Совета Республики Крым Григорием Иоффе. В состав комиссии по разработке новой конституции вошли члены президиума Государственного Совета Республики Крым Константин Бахарев, Ефим Фикс, Владимир Клычников, Людмила Лубина, Светлана Савченко, депутаты, специалисты в сфере юриспруденции, политических и исторических наук, экономисты, правоведы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источников.

