https://crimea.ria.ru/20260411/v-kerchi-otmechayut-den-osvobozhdeniya-goroda-ot-fashistov-1155135621.html

В Керчи отмечают День освобождения города от фашистов

Керчь отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаковой даты в городе проходят памятные мероприятия. РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T12:22

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155134447_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f7f4bbc585b31f754a87f5dc259f32a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Керчь отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаковой даты в городе проходят памятные мероприятия. С раннего утра жители и гости Керчи направились к мемориалам и братским могилам, чтобы возложить цветы в знак уважения к подвигу защитников Родины, написал в своем Telegram-канале мэр города Олег Каторгин.Церемонии возложения и минуты молчания состоялись во всех значимых местах боевой славы: в сквере Славы у Вечного огня, на Воинском кладбище, в Аджимушкае и Героевском, а также в микрорайонах Капканы, Опасное и на Маяке. Также состоялось открытие Вахты Памяти, поднятие Копии Знамени Победы и проведение акции "Дорогами Освободителей" на горе Митридат.897 дней Керчь была прифронтовым городом, находилась в зоне активных боевых действий, страдала под игом гитлеровской оккупации.11 апреля 1944 года Керчь освободилась от немецко-фашистских захватчиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260411/podvig-goroda-geroya-kak-osvobozhdali-kerch-ot-fashistov-1145551644.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

