В Черном море обнаружили нефтяное пятно - РИА Новости Крым, 11.04.2026
В Черном море обнаружили нефтяное пятно
В Черном море у берегов Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов, которое ветер сдувает в направлении берега. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
анапа, черное море, разлив нефтепродуктов, происшествия, экология, атаки всу, новости, кубань, краснодарский край
16:24 11.04.2026 (обновлено: 16:36 11.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов, которое ветер сдувает в направлении берега. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Нефтяную пленку на поверхности воды в 11 километрах от побережья увидел капитан одного из проходящих мимо судов.
"Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 килограммов материалов. Также установили боновые заграждения. Под воздействием ветра пятно движется со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа – Витязево", - говорится в сообщении.
Как добавили в оперативном штабе, появление нефтепродуктов специалисты связывают с атаками беспилотников ВСУ на суда в акватории Черного и Азовского морей.
"В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. Как раз – легкой фракции, они образовали радужную пленку", - добавили в оперативном штабе.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом в полном объеме.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
