В Черном море обнаружили нефтяное пятно

В Черном море у берегов Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов, которое ветер сдувает в направлении берега. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

2026-04-11T16:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов, которое ветер сдувает в направлении берега. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Нефтяную пленку на поверхности воды в 11 километрах от побережья увидел капитан одного из проходящих мимо судов.Как добавили в оперативном штабе, появление нефтепродуктов специалисты связывают с атаками беспилотников ВСУ на суда в акватории Черного и Азовского морей.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом в полном объеме.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

