Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова* - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*
11:16 11.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников. Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
"Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того", — признал он.
По информации издания, сами производители беспилотников заявляли, что украинские дроны, которые власти страны представляют как уникальные технологии, на деле представляют собой "китайский конструктор".
Ранее военные эксперты отмечали, что киевскому режиму нечем воевать: украинский военно-промышленный комплекс находится в упадке, США и Евросоюз отдали Украине практически все свои складские запасы, а производство новых боеприпасов и вооружения нарастят в лучшем случае через полтора-два года.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
