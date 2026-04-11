Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T09:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Причиной смерти двоих молодых туристов из Санкт-Петербурга в районе Авачинского перевала на Камчатке стало сильное переохлаждение. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Группа из 9 туристов-лыжников вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона между членами группы произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. 7 апреля их видели у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Вернуться они должны были 10 апреля. Сейчас судьба всех девятерых членов тургруппы известна. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один турист с обморожениями. Пять находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер.Несмотря на географическую удаленность перевала Авачинский, следователи и сотрудники МЧС выехали на место происшествия и обнаружили тела погибших. В ближайшее время их тела доставят в город Елизово.Выжившие туристы уже допрошены, назначены судебно-медицинские экспертизы.Ранее МЧС назвало причину гибели туристов на Камчатке.Также сообщалось, что в конце февраля группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

