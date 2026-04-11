Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело
Причиной смерти двоих молодых туристов из Санкт-Петербурга в районе Авачинского перевала на Камчатке стало сильное переохлаждение. Возбуждено уголовное дело о... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T09:41
2026-04-11T09:43
09:41 11.04.2026 (обновлено: 09:43 11.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Причиной смерти двоих молодых туристов из Санкт-Петербурга в районе Авачинского перевала на Камчатке стало сильное переохлаждение. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Группа из 9 туристов-лыжников вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона между членами группы произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. 7 апреля их видели у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Вернуться они должны были 10 апреля. Сейчас судьба всех девятерых членов тургруппы известна. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один турист с обморожениями. Пять находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер.

"Вследствие ненадлежащей оценки погодной и метеорологической обстановки, непринятия мер по обеспечению безопасности участников похода и несоблюдения установленных требований безопасности в ходе прохождения маршрута от переохлаждения наступила смерть двух его участников 22 и 24 лет, а также причинен вред здоровью еще пяти человек",- говорится в сообщении.

Несмотря на географическую удаленность перевала Авачинский, следователи и сотрудники МЧС выехали на место происшествия и обнаружили тела погибших. В ближайшее время их тела доставят в город Елизово.
Выжившие туристы уже допрошены, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее МЧС назвало причину гибели туристов на Камчатке.
Также сообщалось, что в конце февраля группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
11:16Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*
11:07Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
10:48Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
10:31Взрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
10:20Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
10:11Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
09:41Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело
09:29В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков
09:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:59Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой
08:4812 лет Конституции Крыма: что получила республика
08:22Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
08:06В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
07:48Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату
07:2299 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами
07:09Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины
00:01Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 апреля
23:11Путин провел совещание по развитию ИИ в России – главные заявления президента
Лента новостейМолния