Рейтинг@Mail.ru
Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/strelba-i-vzryvy-budut-slyshny-na-vsem-poberezhe-sevastopolya-do-nochi-1155133173.html
Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
В Севастополе в течение всей субботы до ночи будут слышны стрельба и неоднократные взрывы. Это связано с учениями военным по уничтожению диверсантов, сообщил... РИА Новости Крым, 11.04.2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138183236_0:0:1213:909_1920x0_80_0_0_080a3946005fb40747ca0784ba3f80c6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе до ночи флот проводит учения со стрельбой и реактивным бомбометанием

© Министерство обороны РФ. Учения флота. Архивное фото
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в течение всей субботы до ночи будут слышны стрельба и неоднократные взрывы. Это связано с учениями военным по уничтожению диверсантов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, ориентировочно до 23:00 учения будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
"Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - предупредил он.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
11:16Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*
11:07Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
10:48Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
10:31Взрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
10:20Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
10:11Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
09:41Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело
09:29В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков
09:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:59Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой
08:4812 лет Конституции Крыма: что получила республика
08:22Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
08:06В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
07:48Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату
07:2299 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами
07:09Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины
00:01Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 апреля
23:11Путин провел совещание по развитию ИИ в России – главные заявления президента
Лента новостейМолния