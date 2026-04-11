Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи

Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи - РИА Новости Крым, 11.04.2026

Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи

В Севастополе в течение всей субботы до ночи будут слышны стрельба и неоднократные взрывы. Это связано с учениями военным по уничтожению диверсантов, сообщил... РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T11:07

2026-04-11T11:07

2026-04-11T11:07

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в течение всей субботы до ночи будут слышны стрельба и неоднократные взрывы. Это связано с учениями военным по уничтожению диверсантов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, ориентировочно до 23:00 учения будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи."Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - предупредил он.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

севастополь

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя