Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
2026-04-11T11:07
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в течение всей субботы до ночи будут слышны стрельба и неоднократные взрывы. Это связано с учениями военным по уничтожению диверсантов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, ориентировочно до 23:00 учения будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи."Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - предупредил он.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ru-RU
В Севастополе до ночи флот проводит учения со стрельбой и реактивным бомбометанием
