США и Иран начали переговоры в Пакистане - РИА Новости Крым, 11.04.2026
США и Иран начали переговоры в Пакистане
В субботу в Исламабаде стартовали переговоры делегаций Ирана и США. Посредником выступает Пакистан, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на... РИА Новости Крым, 11.04.2026
В Исламабаде начались переговоры между Ираном и США

16:48 11.04.2026
 
© AP Photo Anjum NaveedСотрудники службы безопасности стоят рядом с плакатами, посвященными переговорам между США и Ираном, возле центра содействия СМИ в Исламабаде, Пакистан, суббота, 11 апреля 2026 года
Сотрудники службы безопасности стоят рядом с плакатами, посвященными переговорам между США и Ираном, возле центра содействия СМИ в Исламабаде, Пакистан, суббота, 11 апреля 2026 года
© AP Photo Anjum Naveed
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Исламабаде стартовали переговоры делегаций Ирана и США. Посредником выступает Пакистан, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщают СМИ.
Иран принял решение начать переговоры с США по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане.

"Начались переговоры между Ираном и американской стороной в Исламабаде", - пишет РИА Новости.

В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
При этом, по данным саудовского телеканала Al Hadath, США дали гарантии Ливану, что Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран поддерживает контакт с Ливаном, чтобы убедиться в соблюдении прекращения огня.
"Мы находимся в контакте с соответствующими сторонами в Ливане, чтобы убедиться, что обязательства, связанные с режимом прекращения огня, соблюдаются на всех фронтах", - цитирует Багаи телеканал SNN.
Вместе с тем президент США Дональд Трамп признался, что ему неважен исход переговоров американской и иранской делегаций.
"Неважно. (В случае провала - ред.) мы перезапустимся. Мы готовы", - сказал глава Белого дома телеканалу NewsNation в ответ на вопрос о его ожиданиях от переговоров.
Он также отметил, что в мире осознают, что существуют альтернативы транспортировки нефти через Ормузский пролив, добавив, что Ормузский пролив будет открыт в "не столь далеком будущем".
Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Также он пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
США и Израиль атаковали иранский остров Харк
Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударов
Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает
 
17:39"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого
17:15Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
16:00Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу
15:39В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
15:19Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
14:32Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины
14:17Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
14:14Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии
14:03ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы
13:49Пробка на 17 километров растянулась по трассе Симферополь – Алушта в Крыму
13:38Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175 0:27
13:17Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат
13:01Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе
12:46В Симферополе сгорел торговый павильон
Лента новостейМолния