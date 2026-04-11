США и Иран начали переговоры в Пакистане
В субботу в Исламабаде стартовали переговоры делегаций Ирана и США. Посредником выступает Пакистан, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на... РИА Новости Крым, 11.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Исламабаде стартовали переговоры делегаций Ирана и США. Посредником выступает Пакистан, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщают СМИ.Иран принял решение начать переговоры с США по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане. В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.При этом, по данным саудовского телеканала Al Hadath, США дали гарантии Ливану, что Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран поддерживает контакт с Ливаном, чтобы убедиться в соблюдении прекращения огня.Вместе с тем президент США Дональд Трамп признался, что ему неважен исход переговоров американской и иранской делегаций.Он также отметил, что в мире осознают, что существуют альтернативы транспортировки нефти через Ормузский пролив, добавив, что Ормузский пролив будет открыт в "не столь далеком будущем".Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Также он пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В Исламабаде начались переговоры между Ираном и США
