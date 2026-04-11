Служебный автобус Пашиняна попал в смертельное ДТП
2026-04-11T12:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Служебный автобус министерства внутренних дел, сопровождающий премьер-министра Армении Николу Пашиняна, столкнулся с легковым автомобилем в Лорийской области на севере Армении. Пострадали 12 человек, один погиб.Об этом сообщили в МВД Армении.Утром армянский премьер сообщил в соцсетях, что сегодня "веселый автобус" с правительственной делегацией отправится в Лори. Он также опубликовал в своем Telegram-канале видео завтрака из Апарана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Армении в ДТП с автобусом сопровождения Пашиняна один человек погиб и 12 пострадали