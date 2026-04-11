Симоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане
Два жителя Дагестана получили премию имени Кеосаяна за спасение четверых детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Два жителя Дагестана, которые во время паводка спасли четверых детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие четверых детей во время наводнения в Дагестане, получили десятую премию имени Тиграна", - написала она в Max.
Семью с четырьмя маленькими детьми едва не затопило в доме во время наводнения в Дагестане. Мужчины успели вскрыть окна в их доме с помощью болгарки.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
Девятая премия ранее досталась мужчине, который спас девочку в Махачкале. Предыдущие премии получили семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.
Наводнение в Дагестане
В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
9 апреля в Дагестане и Чечне ситуация с масштабными паводками была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня.
По данным главы МЧС России Александра Куренкова, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.
