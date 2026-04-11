https://crimea.ria.ru/20260411/simonyan-nagradila-spasiteley-detey-pri-navodnenii-v-dagestane-1155143737.html

Симоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане

Два жителя Дагестана, которые во время паводка спасли четверых детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной... РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T18:40

дагестан

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

маргарита симоньян

премия

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155143620_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_31eda4f8cda13a8856e4ce06106a1fe8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Два жителя Дагестана, которые во время паводка спасли четверых детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Семью с четырьмя маленькими детьми едва не затопило в доме во время наводнения в Дагестане. Мужчины успели вскрыть окна в их доме с помощью болгарки.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Девятая премия ранее досталась мужчине, который спас девочку в Махачкале. Предыдущие премии получили семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.9 апреля в Дагестане и Чечне ситуация с масштабными паводками была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня.По данным главы МЧС России Александра Куренкова, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов ДагестанаСовещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главноеПутин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

