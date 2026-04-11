Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
Картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T19:14
2026-04-11T19:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.С 11 сентября по 31 марта картина выставлялась в Государственном русском музее Санкт-Петербурга в масштабной выставке "Архип Куинджи. Иллюзия света".В декабре более 400 экспонатов из российских музеев, включая полотна Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Архипа Куинджи представили в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве в рамках выставки "Наш! Путь на пользу" к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20210127/Russkiy-Mone_-1118543186.html
Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть

В Воронцовский дворец вернулась картина Куинджи "Христос в Гефсиманском саду"

19:14 11.04.2026
 
© Пресс-служба Воронцовского дворца
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"С радостью сообщаем о возвращении в Воронцовский дворец одного из самых ценных экспонатов нашей коллекции – полотна Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду". С завтрашнего дня это выдающееся произведение искусства вновь будет доступно для посетителей в выставочном зале "Под платаном", - отметили во дворце.
© Пресс-служба Воронцовского дворцаКартина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" в Воронцовском дворце
Картина Архипа Куинджи Христос в Гефсиманском саду в Воронцовском дворце
© Пресс-служба Воронцовского дворца
Картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" в Воронцовском дворце
С 11 сентября по 31 марта картина выставлялась в Государственном русском музее Санкт-Петербурга в масштабной выставке "Архип Куинджи. Иллюзия света".
В декабре более 400 экспонатов из российских музеев, включая полотна Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Архипа Куинджи представили в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве в рамках выставки "Наш! Путь на пользу" к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.
Выставка Архип Куинджи в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января 2021, 07:58
"Русский Моне" Архип Куинджи
 
КрымВоронцовский дворецКультураИскусствоНовости Крыма
 
19:59Злодей вернулся на место преступления: Джонсон тайно приехал на позиции ВСУ
19:44Развертывание орбитальной станции является большим событием – Путин
19:29Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
19:14Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
18:52Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
18:40Симоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане
18:20Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии
18:03ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок
17:56Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели
17:39"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого
17:15Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
16:00Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу
15:39В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
15:19Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
Лента новостейМолния