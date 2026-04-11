Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
© Пресс-служба Воронцовского дворцаКартина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" в Воронцовском дворце
© Пресс-служба Воронцовского дворца
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"С радостью сообщаем о возвращении в Воронцовский дворец одного из самых ценных экспонатов нашей коллекции – полотна Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду". С завтрашнего дня это выдающееся произведение искусства вновь будет доступно для посетителей в выставочном зале "Под платаном", - отметили во дворце.
С 11 сентября по 31 марта картина выставлялась в Государственном русском музее Санкт-Петербурга в масштабной выставке "Архип Куинджи. Иллюзия света".
В декабре более 400 экспонатов из российских музеев, включая полотна Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Архипа Куинджи представили в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве в рамках выставки "Наш! Путь на пользу" к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.
