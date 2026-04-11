https://crimea.ria.ru/20260411/sevastopol-ostanetsya-russkim--prorocheskaya-pesnya-barda-gorodnitskogo-1152872838.html

"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого

"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого - РИА Новости Крым, 11.04.2026

"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого

РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T17:39

2026-04-11T17:39

2026-04-11T17:39

севастополь

музыка

с песней по крыму

культура

крымская весна

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100435/93/1004359348_0:0:3258:1832_1920x0_80_0_0_c0a47d28f20917f9a3673ee531e6f102.jpg

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.В 2007 году известный бард и основоположник авторской песни в России Александр Городницкий написал строки, которые стали не только скандальными, но и пророческими.Ученый, заслуженный деятель науки РФ и заслуженный деятель искусств России, Александр Моисеевич Городницкий родился в Ленинграде в 1935 году, где маленьким мальчиком пережил блокаду. В 1953 году организовал литобъединение Ленинградского горного института, всю жизнь сочетая искусство и науку: работал геологом в Средней Азии, Сибири, а также в океанографических экспедициях. Многие годы был председателем жюри Грушинского фестиваля. Песни его авторства стали классикой – "Жена французского посла", "Перекаты", "Над Канадой небо синее". А песня "Атланты" признана официальным гимном музея Эрмитаж. Городницкий, по оценкам критиков, стал одним из голосов шестидесятников.По словам Городницкого, песня "Севастополь останется русским" была написана всего за пару часов во время фестиваля русской авторской песни "Балаклавские каникулы", где он председательствовал в жюри. Строки песни стали реакцией барда на притеснения русского языка и русской культуры в Крыму в бытность полуострова под управлением Киева.Реакция на песню была удивительная. Александр Моисеевич в одном из своих интервью рассказывал, что впервые он ее исполнил в городе-герое у подножья памятнику "Солдату и матросу": "Когда впервые прозвучало "Севастополь останется русским", по площади пошел гул, люди стали подпевать. И с каждым рефреном все громче, все слаженней. Эта песня имела какое-то взрывное действие".Спустя семь лет, песня стала пророческой. В 2014 году севастопольцы на митингах Крымской весны держали в том числе и самодельные плакаты, на которых не очень ровно было выведено: "Севастополь останется русским".Сам Городницкий говорил, что его песню воспринимают как манифест, а либеральное сообщество даже спрашивало авторитетного барда, не хочет ли он от нее отказаться. Ответ был многажды однозначен: "Нет".После 2014 года народ дописал песню Городницкого: вместо прошедшего времени в последних строках припева теперь поется: "Этот город вернулся назад, он навеки останется русским". Сам мэтр этому не возражает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

севастополь, музыка, с песней по крыму, культура, крымская весна