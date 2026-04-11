Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой

В субботу в Россию вернутся последние семь жителей Курской области, которые удерживались на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ... РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T08:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Россию вернутся последние семь жителей Курской области, которые удерживались на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.По словам омбудсмена, куряне с волнением ожидают, что договоренности, достигнутые с украинской стороной о их возвращении, будут исполнены в полной мере.Ранее Москалькова отмечала, что диалог с Украиной по возвращению семи жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, небезрезультатный, Россия ищет варианты их репатриации. 6 марта 2026 года Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

