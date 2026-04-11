Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой
В субботу в Россию вернутся последние семь жителей Курской области, которые удерживались на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ...
Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой

Москалькова сообщила о возвращении с Украины семи последних заложников из Курской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Россию вернутся последние семь жителей Курской области, которые удерживались на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

"Последние Курские заложники сегодня вернутся на Родину. Они выехали из Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, куряне с волнением ожидают, что договоренности, достигнутые с украинской стороной о их возвращении, будут исполнены в полной мере.
Ранее Москалькова отмечала, что диалог с Украиной по возвращению семи жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, небезрезультатный, Россия ищет варианты их репатриации.
6 марта 2026 года Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области.
