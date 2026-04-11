Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175

2026-04-11T13:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Взамен украинской стороне было передано 175 боевиков ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.После военнопленные будут доставлены в Россию и пройдут лечение в медучреждениях Минобороны.Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.Также домой вернулись семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал на территории Украины.6 марта Россия вернула из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Также 5 марта российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, всего Россия и Украина обменяют по 500 военнослужащих с обеих сторон.

