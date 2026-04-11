Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175 - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175
2026-04-11T13:38
2026-04-11T13:58
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175

175 российских военнослужащих вернулись на Родину из украинского плена – Минобороны

13:38 11.04.2026 (обновлено: 13:58 11.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Взамен украинской стороне было передано 175 боевиков ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.

"В настоящее время 175 российских военнослужащих находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - отметили в российском оборонном ведомстве.

После военнопленные будут доставлены в Россию и пройдут лечение в медучреждениях Минобороны.
Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Также домой вернулись семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал на территории Украины.
6 марта Россия вернула из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Также 5 марта российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, всего Россия и Украина обменяют по 500 военнослужащих с обеих сторон.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
