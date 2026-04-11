Развертывание орбитальной станции является большим событием – Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Развертывание орбитальной станции является большим событием – Путин
Президент России Владимир Путин в субботу встретился с руководителем госкорпорации Роскосмос Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Об этом пишет РИА РИА Новости Крым, 11.04.2026
Путин назвал большим событием развертывание российской орбитальной станции

19:44 11.04.2026 (обновлено: 19:52 11.04.2026)
 
© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу встретился с руководителем госкорпорации Роскосмос Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Об этом пишет РИА Новости.
Президент отметил, что космическая отрасль в России чувствует себя уверенно.

"Прошлый год (для космической отрасли) в целом прошел позитивно - 17 пусков, 97 аппаратов запустили. Консолидированная выручка выросла на 10%, свыше 500 миллиардов рублей, 508 по-моему. Так что в целом отрасль чувствует себя уверенно", - сказал российский лидер.

В свою очередь глава Роскосмоса сообщил, что стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара" на космодроме Восточный введен в эксплуатацию. По его словам, ракета "Союз-5" станет первым с 2014 года полностью новым носителем.
Ежегодно 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
