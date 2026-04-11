Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе

2026-04-11T14:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Шесть человек спасли и еще 18 эвакуировали на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.ЧП произошло ранним утром в субботу на улице Горпищенко. Огонь охватил вещи в комнате квартиры на первом этаже.Возгорание потушили менее чем за час. Огонь уничтожил личные вещи на площади 4 квадратных метра. С возгоранием боролись 13 специалистов и три единицы техники.Ранее в субботу в Симферополе спасатели тушили торговый павильон на улице Гавена. Огонь охватил 60 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

