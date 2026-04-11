https://crimea.ria.ru/20260411/pyaterykh-detey-spasli-na-pozhare-v-kommunalnoy-kvartire-v-sevastopole-1155139026.html
Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
Шесть человек спасли и еще 18 эвакуировали на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 11.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155139135_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_580df7493f6ad869ac4f481370a130ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155139135_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_f729f6964d8c2db031c1c9fe788b7082.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
14:43 11.04.2026 (обновлено: 14:50 11.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Шесть человек спасли и еще 18 эвакуировали на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
ЧП произошло ранним утром в субботу на улице Горпищенко. Огонь охватил вещи в комнате квартиры на первом этаже.
"Из соседних задымленных комнат эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей, с помощью устройств защиты органов дыхания спасли шесть человек, в том числе двоих детей. Людей вывели на свежий воздух, госпитализация им не потребовалась", - уточнили спасатели.
Возгорание потушили менее чем за час. Огонь уничтожил личные вещи на площади 4 квадратных метра.
"Дознаватели установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора (сетевого фильтра)", - добавили в МЧС.
С возгоранием боролись 13 специалистов и три единицы техники.
Ранее в субботу в Симферополе спасатели тушили торговый павильон на улице Гавена. Огонь охватил 60 "квадратов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.