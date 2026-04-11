Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/pyaterykh-detey-spasli-na-pozhare-v-kommunalnoy-kvartire-v-sevastopole-1155139026.html
Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
2026-04-11T14:43
2026-04-11T14:50
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155139135_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_580df7493f6ad869ac4f481370a130ca.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Севастополе на пожаре в коммунальной квартире спасли шестерых и эвакуировали 18 жильцов

14:43 11.04.2026 (обновлено: 14:50 11.04.2026)
 
© МЧС Севастополя
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Шесть человек спасли и еще 18 эвакуировали на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
ЧП произошло ранним утром в субботу на улице Горпищенко. Огонь охватил вещи в комнате квартиры на первом этаже.
"Из соседних задымленных комнат эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей, с помощью устройств защиты органов дыхания спасли шесть человек, в том числе двоих детей. Людей вывели на свежий воздух, госпитализация им не потребовалась", - уточнили спасатели.
Возгорание потушили менее чем за час. Огонь уничтожил личные вещи на площади 4 квадратных метра.
"Дознаватели установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора (сетевого фильтра)", - добавили в МЧС.
С возгоранием боролись 13 специалистов и три единицы техники.
Ранее в субботу в Симферополе спасатели тушили торговый павильон на улице Гавена. Огонь охватил 60 "квадратов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПожарМЧС СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
