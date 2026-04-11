Пробка на 17 километров растянулась по трассе Симферополь – Алушта в Крыму
2026-04-11T13:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В субботу днем в Крыму на трассе Симферополь – Алушта скопилась многокилометровая пробка. Предположительно, движение затрудненно из-за снегопада на Ангарском перевалеСудя по сервису "Яндекс.Пробки", автомобильный затор начинается от поселка Привольное и тянется до села Верхняя Кутузовка под Алуштой. На данный момент на Ангарском перевале идет снег.Ранее сообщалось, что в субботу из-за влияния высотного циклона в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах снег. Также по Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:49 11.04.2026 (обновлено: 13:54 11.04.2026)