Ситуация на дорогах Крыма
Пробка на 17 километров растянулась по трассе Симферополь – Алушта в Крыму
В субботу днем в Крыму на трассе Симферополь – Алушта скопилась многокилометровая пробка. Предположительно, движение затрудненно из-за снегопада на Ангарском... РИА Новости Крым, 11.04.2026
В Крыму на трассе Симферополь - Алушта образовалась 17-километровая пробка

13:49 11.04.2026 (обновлено: 13:54 11.04.2026)
 
© РИА Новости Крым — Пробка на трассе Симферополь - Алушта на подъеме к Ангарскому перевалу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В субботу днем в Крыму на трассе Симферополь – Алушта скопилась многокилометровая пробка. Предположительно, движение затрудненно из-за снегопада на Ангарском перевале
Пробка на трассе Симферополь - Алушта на подъеме к Ангарскому перевалу
Судя по сервису "Яндекс.Пробки", автомобильный затор начинается от поселка Привольное и тянется до села Верхняя Кутузовка под Алуштой.

"Подъем на Ангарский перевал. Сразу за Перевальным. Весь транспорт встал и стоит", - передает корреспондент РИА Новости Крым.

На данный момент на Ангарском перевале идет снег.
Ранее сообщалось, что в субботу из-за влияния высотного циклона в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах снег. Также по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
