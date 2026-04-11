Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
керчь, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
897 дней прифронтовой жизни Керчи – как был освобожден от фашистской оккупации город-герой

11:49 11.04.2026 (обновлено: 11:52 11.04.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкМоряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости . Евгений Халдей
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
КЕРЧЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Четыре раза проходила линия фронта через Керчь во время Великой Отечественной войны. В период ожесточенных боев город был превращен в руины. Советских солдат-освободителей встречали лишь несколько десятков мирных жителей. В общей сложности 897 дней Керчь была прифронтовым городом, находилась в зоне активных боевых действий, страдала под игом гитлеровской оккупации.
И все же Керчь не покорилась врагу, не пала духом. Хроника подвига города-героя в Великой Отечественной войне – в материале РИА Новости Крым.

Важней Москвы

В приказе Гитлера от 21 августа 1941 года говорилось: "Главнейшей задачей до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма".
Гитлеровцы обрушились мощной ударной силой на Крымский полуостров осенью 1941 года. К такому натиску советские войска не были готовы. Ведя тяжелые оборонительные бои, Красная армия вынуждена была отступить к Керчи.
"Местами встречались разрушенные здания, а уцелевшие тоскливо чернели в вечернем полумраке проемами окон без стекол. Жильцов, очевидно, не было. Тяжелые шаги наших ног, обутых в подкованную обувь, гулко разносились по пустынным безжизненным улицам ныне мертвого печального, но некогда оживленного бойкого города", — таким увидел и описал в своих воспоминаниях Керчь в начале ноября 1941 года участник боевых действий Александр Левда.
Армия и часть гражданского населения были эвакуированы на Тамань. 16 ноября началась первая оккупация города. Сопротивление гитлеровцам оказывали спустившиеся в каменоломни партизаны. Были созданы два отряда: в Старокарантинских каменоломнях – отряд имени Сталина, а в Малых Аджимушкайских – имени Ленина. Старокарантинский отряд возглавил Александр Зябрев. В составе этого отряда был 14-летний пионер-партизан Володя Дубинин. С первых дней оккупации он участвовал в разведке и предупреждал товарищей о грозящей опасности.
Володя – Владимир Никифорович Дубинин – навсегда остался героем. Юный партизан помогал красноармейцам-минерам и подорвался на мине.

Тучи снова сгущаются

Советские войска освободили город 30 декабря 1941 года в результате Керченско-Феодосийской десантной операции. В конце января 1942 года был создан Крымский фронт. Само его название говорило о том, что главная его задача – освобождение Крыма. Однако наступательные операции, предпринятые советскими войсками, оказались неудачными. К началу мая линия фронта проходила по Ак-Монайском перешейку.
© РИА Новости . Александр Бродский / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Керченская десантная операция. Бойцы морской пехоты в районе Керчи.
Противник подготовил план уничтожения Крымского фронта, и 8 мая немцам удалось прорвать линию фронта вблизи черноморского побережья. Били с земли, моря и воздуха. Началось масштабное наступление на Керчь. Командные высоты пытались удержать до последнего. Но враг теснил армии Крымфронта в направлении Керчи.
14-15 мая начались бои на территории города. Противник рвался к переправам через пролив, откуда шла эвакуация войск. Сводные арьергардные отряды на последних рубежах обороны – от Аджимушкая до мыса Фонарь – держались до последней возможности, прикрывая отход главных сил. Благодаря им удалось, по некоторым данным, переправить на таманский берег свыше 120 тысяч человек личного состава, включая раненых, и часть военной техники и оборудования.
Эвакуация через пролив шла под непрерывными бомбежками. Бойцы и командиры Красной армии проявляли мужество и героизм, не давая фашистам прорваться к переправам.
"Это дало возможность эвакуировать раненых, спасти тысячи жизней", – рассказывает руководитель Военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
Оборонительная операция войск Крымфронта – трагическая страница военной советской истории. Многие тысячи бойцов и командиров армии и флота погибли, пропали без вести, попали в плен.
"Окруженные подразделения, которые обороняли Аджимушкай, были вынуждены уйти под землю, в катакомбы", – добавил Шевченко.

Самые темные дни Керчи

В Аджимушкайских каменоломнях в первые дни обороны оказались более десяти тысяч военных, а также там находилось гражданское население. Были сформированы подземные гарнизоны, и советские люди продолжили борьбу с врагом в неимоверно сложных условиях.
Для подавления советского сопротивления немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен часть своих войск, находившихся в Керчи.
© Фото из открытых источников / Перейти в фотобанкСоветский солдат ведет автоматный огонь во время боев за освобождение Керчи. 1944 год
Уже само присутствие советских бойцов под землей держало оккупантов в постоянном напряжении. А ведь аджимушкайцы еще и совершали боевые вылазки на поверхность, вели разведку, держались, несмотря на нехватку воды, пищи, чистого воздуха. Они подвергались газовым атакам, враг взрывал кровлю каменоломен, и люди гибли под завалами, от удушья, голода, холода, ран и болезней.
Это сопротивление фашисты так и не смогли сломить до конца. 170 дней и ночей продлилась оборона Аджимушкайских каменоломен.

Пролог к освобождению: "Огненная земля"

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская операция – крупная десантная операция советских войск. Она была проведена силами Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
Эльтиген – это переходы через пролив в шторм и туман, потери катеров на минных заграждениях и в неравных морских боях. Эльтиген – это высадки под шквальным заградительным огнем противника, это минометные вражеские обстрелы, изматывающая блокада, жажда и голод. Эльтиген – это отчаянное кровавое противостояние начала декабря и легендарный прорыв к горе Митридат.
На "Огненной земле" десантники сражались 36 суток. Они отвлекли на себя значительные силы противника. Благодаря этой операции на северо-востоке Керченского полуострова был создан и удержан плацдарм для дальнейшего решающего освободительного наступления Красной армии. С этого плацдарма началось освобождение Крыма с востока.
Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае

"Цеплялись зубами"

Крымская наступательная операция – это третий из "десяти сталинских ударов" по немецко-фашистским захватчикам и их сателлитам.
"В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым и Одесса. Немецкие войска были сброшены в Черное море", – сообщил Иосиф Сталин в своем докладе на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы 6 ноября 1944 года.
Враг цеплялся за Крым до последней возможности. Владея им, гитлеровцы могли держать под постоянной угрозой все черноморское побережье и оказывать давление на политику Румынии, Болгарии и Турции. Полуостров служил фашистам также плацдармом для вторжения на Кавказ.
Именно поэтому за крымскую землю гитлеровцы, что называется, цеплялись зубами. Однако воля советских воинов оказалась сильнее.
Лилия Яковлевна Тимошенко показывает фотографии военных лет из семейного архива - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля 2024, 18:40
Освобождение Керчи: война глазами ребенка

Восстановление

К утру 11 апреля 1944 года Красная армия освободила Керчь. Древний город лежал в руинах. Металлургический и коксохимический заводы, горнодобывающие, судоремонтные, рыбодобывающие, рыбообрабатывающие и другие предприятия, а также школы, больницы, клубы и жилые дома – все было разрушено.
И началось возрождение Керчи. В кратчайшие сроки были созданы восстановительные бригады. Город отстраивали сами горожане, первоначально преимущественно женщины. После основной работы они очищали улицы от камней и мусора, отстраивали здания, возрождали разбитые предприятия, возводили свое советское мирное будущее.

Память о солдатском подвиге должна жить

На Ак-Монайском перешейке и в окрестностях Керчи уже 30 лет работает поисковая экспедиция "Крым-Поиск". За это время были подняты останки около 2,5 тысяч бойцов и командиров Крымского фронта. Работы продолжаются.
"Каждая небольшая высота Керченского полуострова – холмы, курганы – обильно политы кровью наших защитников и освободителей", – говорит руководитель Военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
Великую цену заплатил советский народ за освобождение города Керчи и всего Крымского полуострова.
"Пока мы помним — эти бойцы живы. Наша задача передать эту память молодому поколению. Из рук в руки, от сердца к сердцу. Чтобы они знали, кто отдал свои жизни за защиту и освобождение Республики Крым", – подчеркнул Николай Шевченко.
Материал подготовлен совместно с Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником
