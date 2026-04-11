https://crimea.ria.ru/20260411/plyazhi-krasnodarskogo-kraya-otkroyut-dlya-turistov-k-letu---gubernator-1155132944.html

Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор

Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор - РИА Новости Крым, 11.04.2026

Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор

Все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на... РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T10:48

2026-04-11T10:48

2026-04-11T10:50

вениамин кондратьев

владимир путин (политик)

краснодарский край

анапа

керченский пролив

разлив нефтепродуктов

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150434320_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d00212689d1182b453c7603f74590ecf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Кондратьева, Роспотребнадзор дал положительное заключение о готовности пляжей к курортному сезону. Там, где были выбросы мазута, песок уже заменили или досыпали.Владимир Путин уточнил, будут ли в этом году все пляжи Краснодарского края открыты. Кондратьев ответил утвердительно.Ранее сообщалось, что завезенный на пляжи Анапы песок практически идентичен местному природному, а остатки нефтепродуктов в прибрежной зоне уже не выделяют вредных веществ и не смогут проникнуть через восстановленный слой.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.

краснодарский край

анапа

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, владимир путин (политик), краснодарский край, анапа, керченский пролив, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, новости, экология