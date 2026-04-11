Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
Все пляжи Краснодарского края будут открыты для туристов в этом году - губернатор
10:48 11.04.2026 (обновлено: 10:50 11.04.2026)
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Кондратьева, Роспотребнадзор дал положительное заключение о готовности пляжей к курортному сезону. Там, где были выбросы мазута, песок уже заменили или досыпали.
"Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы. А там, где не было вообще мазута, это так называемые галечные пляжи, если взять от Утриша до высокого берега Анапы, нам предварительно и уже, я думаю, что окончательно по экспертизе одобрили открытие этих пляжей", - цитирует доклад губернатора президенту пресс-служба Кремля.
Владимир Путин уточнил, будут ли в этом году все пляжи Краснодарского края открыты. Кондратьев ответил утвердительно.
"В этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме", - сказал глава Кубани.
Ранее сообщалось, что завезенный на пляжи Анапы песок практически идентичен местному природному, а остатки нефтепродуктов в прибрежной зоне уже не выделяют вредных веществ и не смогут проникнуть через восстановленный слой.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
