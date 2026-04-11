https://crimea.ria.ru/20260411/paskhalnoe-peremirie-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-vstupilo-v-silu-1155131702.html

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу

В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. РИА Новости Крым, 11.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5b22100d8b6a7a6f7ea692f373ecfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО.На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.Пасхальное перемирие продлится до конца суток 12 апреля. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, поскольку Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины.В прошлом году пасхальное перемирие, также объявленное Путиным, действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По данным Минобороны РФ, за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений с украинской стороны.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

