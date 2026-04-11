Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели

Пасхальное перемирие России и Украины и трагедия в школе Пермского края - топ недели
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Сложное положение ВСУ и пасхальное перемирие. Террористические удары Киева на регионы России и режим ЧС в Новороссийске. Атака на сухогруз с зерном в Азовском море. Смертельное ранение учительницы в одной из школ Пермского края. Новое правило для переводов по системе быстрых платежей. Решение проблемы водоснабжения Ялты и Алушты. Прогноз на заморозки в Крыму. Поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина в адрес главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические удары Киева
В течение надели ВСУ продолжали атаковать мирные регионы России. В частности, в ночь на понедельник под ударом оказался Краснодарский край, ранения получили 10 человек. Враг метил по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске – в результате были повреждены 92 дома, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
7 апреля семилетний ребенок и двое взрослых погибли при атаке украинских беспилотников по Владимирской области. Кроме того, ВСУ снова атакуют Ленинградскую область и другие регионы страны, в частности Крым и Севастополь. Так, в Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов.
Атака на сухогруз в Азовском море
3 апреля сухогруз "Волго-Балт" с грузом пшеницы был атакован украинским беспилотником в Азовском море. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, моряки вышли на связь только 5 апреля — они смогли добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказана медицинская и психологическая помощь. Судьба еще двух человек пока неизвестна.
Ситуация на Украине
8 апреля Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном. Прекращение огня на Ближнем Востоке он назвал правильным решением, ведущим к окончанию войны. Также заявил, что Украина ответит зеркально, если первой огонь остановит РФ. И отметил, что прекращение огня может создать предпосылки для договоренностей.
На следующий день глава киевского режима заявил о подготовке нового, четвертого по счету, раунда переговоров России и Украины при участии США. Конкретной даты и места пока нет. В этот же день президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16 часов 11 апреля до исхода дня 12 апреля. При этом российские войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны ВСУ. Зеленский в ответ пообещал "действовать соответственно".
В последнее время Украина жаждет хоть каких-нибудь перемирий, поскольку напрягает последние силы, чтобы удержать и фронт, и тыл, убежден профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Смертельный инцидент в школе Пермского края
Утром во вторник стало известно, что подросток ранил ножом учителя школы №5 города Добрянка в Пермском крае. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали. Позже учительница скончалась в больнице, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Возбуждено уголовное дело. Нападавший 17-летний ученик задержан, с ним проводятся следственные действия.
Новые правила переводов
В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), заявил на этой неделе руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт "Мир" Никита Юрков. Заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами.
Водоснабжение Южнобережья
Родники на территории Ялты и Алушты хотят использовать для централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Какие из них подходят для этих целей, определит рабочая группа – распоряжение о ее создании на этой неделе подписал глава республики Сергей Аксенов. После обследования и определения возможности использования родников рабочая группа должна определить "приоритетность их включения в системы водоснабжения населенных пунктов Южного берега Крыма". А также подготовить предложения по проведению капитального ремонта, обустройству и строительству объектов водоснабжения.
Заморозки в Крыму
Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, температура воздуха в Симферополе может опуститься до -1 градуса.
Поздравления в адрес Маргариты Симоньян
6 апреля День рождения отметила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По этому случаю президент России Владимир Путин направил Симоньян поздравительную телеграмму. В числе тех, кто ее поздравил – председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который отметил ее самоотверженную работу и литературный талант. Инициативы Симоньян, ее глубокая личная вовлеченность и искреннее неравнодушие к судьбам людей во многом помогли выстроить открытый диалог между следственными органами и обществом, почеркнул Бастрыкин.