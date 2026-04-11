Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели
Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели
Сложное положение ВСУ и пасхальное перемирие. Террористические удары Киева на регионы России и режим ЧС в Новороссийске. Атака на сухогруз с зерном в Азовском... РИА Новости Крым, 11.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260411/na-kubani-dron-s-boevoy-chastyu-upal-u-zhilykh-domov---zhiltsov-evakuirovali--1155135850.html
https://crimea.ria.ru/20260411/v-chernom-more-obnaruzhili-neftyanoe-pyatno-1155141202.html
https://crimea.ria.ru/20260411/paskhalnoe-peremirie-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-vstupilo-v-silu-1155131702.html
https://crimea.ria.ru/20260411/turisty-zamerzli-nasmert-na-kamchatke-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1155132023.html
https://crimea.ria.ru/20260409/dvorets-v-sobstvennost-kak-chastnyy-kapital-spasaet-kulturnoe-nasledie-kryma-1155045044.html
https://crimea.ria.ru/20260410/kak-obilnye-dozhdi-v-krymu-povliyali-na-uroven-rek-1155081626.html
https://crimea.ria.ru/20260409/v-krymu-zaryadili-dozhdi-chto-budet-s-ozimymi-1155066522.html
https://crimea.ria.ru/20260409/evelina-bledans-nashla-novykh-druzey-v-krymu-1155031429.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Сложное положение ВСУ и пасхальное перемирие. Террористические удары Киева на регионы России и режим ЧС в Новороссийске. Атака на сухогруз с зерном в Азовском море. Смертельное ранение учительницы в одной из школ Пермского края. Новое правило для переводов по системе быстрых платежей. Решение проблемы водоснабжения Ялты и Алушты. Прогноз на заморозки в Крыму. Поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина в адрес главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические удары Киева

В течение надели ВСУ продолжали атаковать мирные регионы России. В частности, в ночь на понедельник под ударом оказался Краснодарский край, ранения получили 10 человек. Враг метил по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске – в результате были повреждены 92 дома, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
7 апреля семилетний ребенок и двое взрослых погибли при атаке украинских беспилотников по Владимирской области. Кроме того, ВСУ снова атакуют Ленинградскую область и другие регионы страны, в частности Крым и Севастополь. Так, в Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов.
На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали

Атака на сухогруз в Азовском море

3 апреля сухогруз "Волго-Балт" с грузом пшеницы был атакован украинским беспилотником в Азовском море. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, моряки вышли на связь только 5 апреля — они смогли добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказана медицинская и психологическая помощь. Судьба еще двух человек пока неизвестна.
В Черном море обнаружили нефтяное пятно

Ситуация на Украине

8 апреля Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном. Прекращение огня на Ближнем Востоке он назвал правильным решением, ведущим к окончанию войны. Также заявил, что Украина ответит зеркально, если первой огонь остановит РФ. И отметил, что прекращение огня может создать предпосылки для договоренностей.
На следующий день глава киевского режима заявил о подготовке нового, четвертого по счету, раунда переговоров России и Украины при участии США. Конкретной даты и места пока нет. В этот же день президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16 часов 11 апреля до исхода дня 12 апреля. При этом российские войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны ВСУ. Зеленский в ответ пообещал "действовать соответственно".
В последнее время Украина жаждет хоть каких-нибудь перемирий, поскольку напрягает последние силы, чтобы удержать и фронт, и тыл, убежден профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу

Смертельный инцидент в школе Пермского края

Утром во вторник стало известно, что подросток ранил ножом учителя школы №5 города Добрянка в Пермском крае. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали. Позже учительница скончалась в больнице, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Возбуждено уголовное дело. Нападавший 17-летний ученик задержан, с ним проводятся следственные действия.
Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело

Новые правила переводов

В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), заявил на этой неделе руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт "Мир" Никита Юрков. Заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами.
Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма

Водоснабжение Южнобережья

Родники на территории Ялты и Алушты хотят использовать для централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Какие из них подходят для этих целей, определит рабочая группа – распоряжение о ее создании на этой неделе подписал глава республики Сергей Аксенов. После обследования и определения возможности использования родников рабочая группа должна определить "приоритетность их включения в системы водоснабжения населенных пунктов Южного берега Крыма". А также подготовить предложения по проведению капитального ремонта, обустройству и строительству объектов водоснабжения.
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек

Заморозки в Крыму

Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, температура воздуха в Симферополе может опуститься до -1 градуса.
В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми

Поздравления в адрес Маргариты Симоньян

6 апреля День рождения отметила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По этому случаю президент России Владимир Путин направил Симоньян поздравительную телеграмму. В числе тех, кто ее поздравил – председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который отметил ее самоотверженную работу и литературный талант. Инициативы Симоньян, ее глубокая личная вовлеченность и искреннее неравнодушие к судьбам людей во многом помогли выстроить открытый диалог между следственными органами и обществом, почеркнул Бастрыкин.
Эвелина Бледанс нашла новых друзей в Крыму
НовостиТоп новостей неделиАтаки ВСУКрымПермский крайПасхальное перемириеПроисшествияНовости
 
19:59Злодей вернулся на место преступления: Джонсон тайно приехал на позиции ВСУ
19:44Развертывание орбитальной станции является большим событием – Путин
19:29Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
19:14Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
18:52Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
18:40Симоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане
18:20Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии
18:03ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок
17:56Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели
17:39"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого
17:15Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
16:00Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу
15:39В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
15:19Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
Лента новостейМолния