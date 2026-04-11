https://crimea.ria.ru/20260411/osobyy-prazdnik-vlasti-pozdravili-krymchan-s-dnem-konstitutsii-1155132385.html
Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
11 апреля для крымчан особый день, который является доказательством воли народа, проявленной на историческом мартовском референдуме 2014 года. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T10:11
2026-04-11T10:11
2026-04-11T10:11
крым
сергей аксенов
владимир константинов
конституция республики крым
праздники и памятные даты
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127515528_0:33:3084:1768_1920x0_80_0_0_ffac60b3e18c697d5450855184001850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 11 апреля для крымчан особый день, который является доказательством воли народа, проявленной на историческом мартовском референдуме 2014 года. Об этом в своем поздравлении с Днем Конституции Крыма сказал глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что в основу документа 12 лет назад были заложены важнейшие, незыблемые принципы.Он отметил, что в Крыму созданы уникальные инфраструктурные объекты, строятся новые дороги, школы, детские сады, медицинские центры, поликлиники, жилые дома. Благоустраиваются города и села. Продолжается модернизация промышленности, сельского хозяйства, других отраслей.С Днем Конституции Республики Крым поздравил и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.12 лет назад Госсовет РК торжественно принял Основной Закон Крыма. На следующий день текст Конституции был опубликован в официальной газете Государственного Совета "Крымские известия" и вступил в силу. Принятие этого документа завершило процесс вхождения Крыма в состав Российской Федерации на законодательном уровне.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127515528_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_f933d896686ceb33d92e00ce74c4cd23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, владимир константинов, конституция республики крым, праздники и памятные даты, новости крыма
Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
Аксенов и Константинов поздравили крымчан с Днем Конституции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 11 апреля для крымчан особый день, который является доказательством воли народа, проявленной на историческом мартовском референдуме 2014 года. Об этом в своем поздравлении с Днем Конституции Крыма сказал глава региона Сергей Аксенов.
Он отметил, что в основу документа 12 лет назад были заложены важнейшие, незыблемые принципы.
"Наша Конституция – правовой фундамент развития республики во всех сферах. В ее статьях отражена наша общая ответственность за настоящее и будущее родной земли, забота о сохранении мира и межнационального согласия, уважение к языкам, традициям и культурам всех народов Крыма", - написал в поздравительном сообщении в своем канале МАХ Аксенов.
Он отметил, что в Крыму созданы уникальные инфраструктурные объекты, строятся новые дороги, школы, детские сады, медицинские центры, поликлиники, жилые дома. Благоустраиваются города и села. Продолжается модернизация промышленности, сельского хозяйства, других отраслей.
С Днем Конституции Республики Крым поздравил и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"День Конституции для крымчан — особый праздник. Ведь наш Основной Закон — не просто перечень прав и обязанностей. Это политико-правовое закрепление завоеваний Крымской весны, нашего возвращения в Россию. Это подведение итогов четвертьвековой борьбы крымчан за право самим решать свою судьбу, за то, чтобы жить одной жизнью с Родиной, от которой нас пытались отрезать и память о которой пытались вытравить", - отметил Константинов в своем канале МАХ.
12 лет назад Госсовет РК торжественно принял Основной Закон Крыма. На следующий день текст Конституции был опубликован в официальной газете Государственного Совета "Крымские известия" и вступил в силу. Принятие этого документа завершило процесс вхождения Крыма в состав Российской Федерации на законодательном уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
