Рейтинг@Mail.ru
Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/osobyy-prazdnik-vlasti-pozdravili-krymchan-s-dnem-konstitutsii-1155132385.html
Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
11 апреля для крымчан особый день, который является доказательством воли народа, проявленной на историческом мартовском референдуме 2014 года. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 11.04.2026
крым
сергей аксенов
владимир константинов
конституция республики крым
праздники и памятные даты
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127515528_0:33:3084:1768_1920x0_80_0_0_ffac60b3e18c697d5450855184001850.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127515528_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_f933d896686ceb33d92e00ce74c4cd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:11 11.04.2026
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкКонституция Республики Крым поступила в продажу на территории полуострова
Конституция Республики Крым поступила в продажу на территории полуострова - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 11 апреля для крымчан особый день, который является доказательством воли народа, проявленной на историческом мартовском референдуме 2014 года. Об этом в своем поздравлении с Днем Конституции Крыма сказал глава региона Сергей Аксенов.
Он отметил, что в основу документа 12 лет назад были заложены важнейшие, незыблемые принципы.
"Наша Конституция – правовой фундамент развития республики во всех сферах. В ее статьях отражена наша общая ответственность за настоящее и будущее родной земли, забота о сохранении мира и межнационального согласия, уважение к языкам, традициям и культурам всех народов Крыма", - написал в поздравительном сообщении в своем канале МАХ Аксенов.
Он отметил, что в Крыму созданы уникальные инфраструктурные объекты, строятся новые дороги, школы, детские сады, медицинские центры, поликлиники, жилые дома. Благоустраиваются города и села. Продолжается модернизация промышленности, сельского хозяйства, других отраслей.
С Днем Конституции Республики Крым поздравил и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

"День Конституции для крымчан — особый праздник. Ведь наш Основной Закон — не просто перечень прав и обязанностей. Это политико-правовое закрепление завоеваний Крымской весны, нашего возвращения в Россию. Это подведение итогов четвертьвековой борьбы крымчан за право самим решать свою судьбу, за то, чтобы жить одной жизнью с Родиной, от которой нас пытались отрезать и память о которой пытались вытравить", - отметил Константинов в своем канале МАХ.

12 лет назад Госсовет РК торжественно принял Основной Закон Крыма. На следующий день текст Конституции был опубликован в официальной газете Государственного Совета "Крымские известия" и вступил в силу. Принятие этого документа завершило процесс вхождения Крыма в состав Российской Федерации на законодательном уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов
Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт
Возвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
11:16Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*
11:07Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
10:48Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
10:31Взрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
10:20Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
10:11Особый праздник: власти поздравили крымчан с Днем Конституции
09:41Туристы замерзли насмерть: на Камчатке возбуждено уголовное дело
09:29В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков
09:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:59Семь жителей Курской области возвращаются из украинского плена домой
08:4812 лет Конституции Крыма: что получила республика
08:22Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
08:06В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
07:48Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату
07:2299 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами
07:09Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины
00:01Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 апреля
23:11Путин провел совещание по развитию ИИ в России – главные заявления президента
Лента новостейМолния