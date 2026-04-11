Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины
Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Вступление Украины станет осиновым колом в гроб как Евросоюза, так и НАТО. Но говорить о перспективах Киева в позитивном ключе в Европе продолжают, чтобы мобилизовать украинское общество на войну с Россией, чередуя обещания с отказами и отсрочками, пока это работает. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне генсек НАТО Марк Рютте, выступая на форуме в Вашингтоне, заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе сейчас не обсуждается. "Речи о членстве (Украины) в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет", – сказал он, отметив, что Киеву будут предоставлены "надежные гарантии безопасности".

"Рютте заявил о том, что НАТО не будет принимать сегодня Украину в свои ряды, но это всего лишь заявление. Такое возможно только в том случае, если в устав НАТО будет внесена об этом строка. Однако об этом Россия предупреждала еще осенью 2021 года. Нас тогда не захотел услышать никто... в лице американских президентов и евроэлит", – сказал эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что о невозможности Украины в тот или иной исторический момент вступить в НАТО генсек говорил уже раз 20, заметил собеседник. "А представители стран НАТО регулярно говорят обратное", – добавил Колесниченко.
Делается это потому, что евроглобалисты хорошо понимают, что коллективный Запад на территории Украины воюет против России, "и они, даже припертые к стене, не могут себе позволить отказаться от главных девизов этой войны", считает политолог.
Это нужно, чтобы мобилизовывать украинское население, уточнил эксперт. "Поэтому сегодня одни говорят это, а другие представители стран НАТО говорят другое", – сказал Колесниченко.
Примечательно, что то же самое происходит и в вопросе вступления Украины в Евросоюз, против чего Россия не выступает, отметил гость эфира.

"Мы не возражаем, потому что понимаем, что вступление Украины в ЕС – это осиновый кол в гроб Евросоюза. Украина изнутри уничтожит его весь. И тут вся Европа начала в истерике и панике биться, не желая вступления Украины и даже приближения ее к своим границам, чтобы жить с теми, кто, по сути, с радостью уничтожает собственную страну и государственность", – подытожил эксперт.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сказал, что Украине никогда не быть в НАТО, поскольку все понимают возможные последствия. "Это будет означать немедленное начало войны.
В Брюсселе, а точнее, в Вашингтоне, это прекрасно понимают. А поскольку умирать никто не хочет, думаю, что этого никогда не будет", – сказал председатель Госсовета РК.
На днях президент США Дональд Трамп обсуждал с Рютте выход Соединенных Штатов из НАТО.
