Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/obezdnuyu-alushty-v-krymu-stroyat-s-operezheniem-grafika-1155144781.html
Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
2026-04-11T19:29
крым
минтранс крыма
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
алушта
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154302260_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_015301ff313f813eb5ba3c32f7f65ad3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительство обхода Алушты в Крыму идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский по итогам выездной проверки федеральных строек в Крыму.В марте Козловский сообщал, что движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Он отметил, что в планах к этому времени запустить уже как минимум рабочее движение, чтобы жители и отдыхающие поехали по этой дороге.Ранее пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали - порядка восьми километров.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочноВ Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом годуНа трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154302260_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_b9eb9340604ff2a55a0ff6a978b910d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
19:29 11.04.2026
 
© Пресс-служба "ВАДа" Строительство объездной дороги в обход Алушты
 Строительство объездной дороги в обход Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительство обхода Алушты в Крыму идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский по итогам выездной проверки федеральных строек в Крыму.

"Работы ведутся с опережающими темпами, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству. Объект стратегический, движение — в графике, с заделом на досрочную готовность. Работаем дальше", - написал он в мессенджере Max.

В марте Козловский сообщал, что движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Он отметил, что в планах к этому времени запустить уже как минимум рабочее движение, чтобы жители и отдыхающие поехали по этой дороге.
Ранее пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали - порядка восьми километров.
Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочно
В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот
 
КрымМинтранс КрымаРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуАлуштаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Злодей вернулся на место преступления: Джонсон тайно приехал на позиции ВСУ
19:44Развертывание орбитальной станции является большим событием – Путин
19:29Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
19:14Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
18:52Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
18:40Симоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане
18:20Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии
18:03ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок
17:56Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели
17:39"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого
17:15Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
16:00Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу
15:39В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
15:19Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
Лента новостейМолния