Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительство обхода Алушты в Крыму идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский по итогам выездной проверки федеральных строек в Крыму.В марте Козловский сообщал, что движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Он отметил, что в планах к этому времени запустить уже как минимум рабочее движение, чтобы жители и отдыхающие поехали по этой дороге.Ранее пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали - порядка восьми километров.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.

