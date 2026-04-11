Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
Строительство обхода Алушты в Крыму идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский по итогам выездной проверки...
2026-04-11T19:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительство обхода Алушты в Крыму идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский по итогам выездной проверки федеральных строек в Крыму.В марте Козловский сообщал, что движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Он отметил, что в планах к этому времени запустить уже как минимум рабочее движение, чтобы жители и отдыхающие поехали по этой дороге.Ранее пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали - порядка восьми километров.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика - минтранс Крыма