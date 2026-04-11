Нарушение пасхального перемирия и возвращение пленных: главное за день - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Нарушение пасхального перемирия и возвращение пленных: главное за день
ВСУ в первый час после вступления в силу пасхального перемирия атаковали Курскую и Белгородскую области. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате... РИА Новости Крым, 11.04.2026
Киев нарушил пасхальное перемирие и военные РФ вернулись домой из плена: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ВСУ в первый час после вступления в силу пасхального перемирия атаковали Курскую и Белгородскую области. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175. Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины. США и Иран начали переговоры в Пакистане. В Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Крым и Севастополь святыню доставят к вечеру 12 апреля. В Черном море у берегов Кубани обнаружили нефтяное пятно. В Керчи отметили День освобождения города от фашистов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Нарушение пасхального перемирия

В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.
Вместе с тем, в первый час ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. В результате три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали при ударе по заправке в Курской области. Еще двое мужчин пострадали в Шебекино Белгородской области при атаке украинских дронов в субботу.
Возвращение пленных

Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Взамен украинской стороне было передано 175 боевиков. Домой также вернулись семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал на территории Украины. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что сегодня же люди направятся домой. Их встретят и обеспечат всем необходимым, помогут с оформлением выплат, отметил Александр Хинштейн.
Старт переговоров США и Ирана

В субботу в Исламабаде стартовали переговоры делегаций Ирана и США. Посредником выступает Пакистан, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
Нефтяное пятно у берегов Анапы

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Черном море у берегов Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов, которое ветер сдувает в направлении берега. Нефтяную пленку на поверхности воды в 11 километрах от побережья увидел капитан одного из проходящих мимо судов.
На берегу в течение двух дней обнаружили более 200 погибших птиц.
При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом в полном объеме.
Схождение Благодатного огня

В Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Россию святыню доставят в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. В воскресенье, 12 апреля, из Иерусалима Благодатный огонь доставят на Крымский полуостров.
День освобождения Керчи

Керчь отметила 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаковой даты в городе прошли памятные мероприятия. С раннего утра жители и гости Керчи направились к мемориалам и братским могилам, чтобы возложить цветы в знак уважения к подвигу защитников Родины.Также состоялось открытие Вахты Памяти, поднятие Копии Знамени Победы и проведение акции "Дорогами Освободителей" на горе Митридат.
