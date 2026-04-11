На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 11.04.2026
На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
В Краснодарском крае в хуторе Трудобеликовском жильцов нескольких домов эвакуировали после обнаружения фрагментов украинского беспилотника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T12:30
2026-04-11T12:30
2026-04-11T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в хуторе Трудобеликовском жильцов нескольких домов эвакуировали после обнаружения фрагментов украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Для эвакуированных жителей открыли пункт временного размещения в местном Доме культуры. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.Ранее в субботу при атаке украинских дронов на Новороссийск были повреждены многоэтажки и частные жилые дома. По данным оперштаба, в домах выбило стекла. Всего за ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами России силы ПВО сбили 99 вражеских БПЛА.Ранее ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.
кубань, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости, новости сво
На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
На Кубани эвакуировали жильцов домов из-за фрагмента беспилотника с боевой частью
12:30 11.04.2026 (обновлено: 12:39 11.04.2026)