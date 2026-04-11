Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии

2026-04-11T18:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Возле города Виттенберг на востоке Германии на путях застрял поезд дальнего следования с 600 пассажирами на борту – на вагоны обрушилась контактная сеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что двое пассажиров получили легкие травмы из-за осколков. Сейчас аварийный участок пути перекрыт, а движение поездов дальнего и регионального следования организовано по объездным маршрутам. В поезде продолжают находится 600 пассажиров.Ранее 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.

