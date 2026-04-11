Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии
Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии
Возле города Виттенберг на востоке Германии на путях застрял поезд дальнего следования с 600 пассажирами на борту – на вагоны обрушилась контактная сеть. Об... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T18:20
2026-04-11T18:20
германия
в мире
происшествия
поезд
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Возле города Виттенберг на востоке Германии на путях застрял поезд дальнего следования с 600 пассажирами на борту – на вагоны обрушилась контактная сеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что двое пассажиров получили легкие травмы из-за осколков. Сейчас аварийный участок пути перекрыт, а движение поездов дальнего и регионального следования организовано по объездным маршрутам. В поезде продолжают находится 600 пассажиров.Ранее 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае
германия, в мире, происшествия, поезд, новости
Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии

В Германии на пассажирский поезд обрушилась контактная сеть

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Возле города Виттенберг на востоке Германии на путях застрял поезд дальнего следования с 600 пассажирами на борту – на вагоны обрушилась контактная сеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"В результате инцидента несколько окон в вагонах поезда были повреждены или разбиты", - цитирует представительницу местной железнодорожной компании одно из немецких изданий.
Отмечается, что двое пассажиров получили легкие травмы из-за осколков. Сейчас аварийный участок пути перекрыт, а движение поездов дальнего и регионального следования организовано по объездным маршрутам. В поезде продолжают находится 600 пассажиров.
Ранее 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.
