Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
2026-04-11T15:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 апреля, из Иерусалима на Крымский полуостров доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает Крымская митрополия.В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставит представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнём будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крымской митрополии.В субботу сообщалось, что в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Россию святыню доставят в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крым и Севастополь Благодатный огонь доставят к вечеру 12 апреля