Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
В воскресенье, 12 апреля, из Иерусалима на Крымский полуостров доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает Крымская митрополия. РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T15:19
2026-04-11T15:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 апреля, из Иерусалима на Крымский полуостров доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает Крымская митрополия.В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставит представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнём будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крымской митрополии.В субботу сообщалось, что в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Россию святыню доставят в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крым, севастополь, благодатный огонь, пасха, крымская митрополия, религия, православие, новости крыма
Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь

В Крым и Севастополь Благодатный огонь доставят к вечеру 12 апреля

15:19 11.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 апреля, из Иерусалима на Крымский полуостров доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает Крымская митрополия.

"В 16:00 святыню доставят в Симферополь, в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского. В 17:00 святыня прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов", - отметили в пресс-службе митрополии.

В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставит представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнём будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крымской митрополии.
В субботу сообщалось, что в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Россию святыню доставят в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля.
Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви.
КрымСевастопольБлагодатный огоньПасхаКрымская митрополияРелигияПравославиеНовости Крыма
 
17:15Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
16:00Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу
15:39В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
15:19Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
14:32Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины
14:17Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
14:14Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии
14:03ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы
13:49Пробка на 17 километров растянулась по трассе Симферополь – Алушта в Крыму
13:38Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175 0:27
13:17Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат
13:01Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе
12:46В Симферополе сгорел торговый павильон
12:30На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
Лента новостейМолния