Какие военные памятники отремонтируют в Крыму за счет меценатов

2026-04-11T20:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют еще три памятника героям Великой Отечественной войны за внебюджетные средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) в Крыму Владимир Бобков.Это наш долгПо его словам, в текущее десятилетние подходит к концу эксплуатационный срок тех памятников, которые возводили в Крыму в послевоенные годы и в 1960 – 1970-е.И таких монументов в республике, по его словам, много. Некоторые при всей массивности даже не имеют фундамента и оказывается под угрозой разрушения, добавил Бобков.Специальные программыПо словам парламентария, масштабно и с привлечением крупных денежных объемов такие памятники ремонтируют благодаря различным государственным программам."Благо, они сегодня есть и продлеваются. Это специальные программы, в которых старается республика участвовать, дабы эта работа осуществлялась прежде всего на тех монументах, где нужны масштабные работы, требующие значительных финансовых вливаний", – сказал Бобков.В рамках госпрограмм отремонтировали уже десятки крупных и знаковых памятников, отметил он. Один и которых не так давно – это монумент в селе Лесное в районе Судака, где были захоронены участники легендарного Судакского десанта, уточнил Бобков."Не просто новую жизнь получил памятник – он стал лучше, я уверен, чем был при открытии. Потому что современные материалы позволили сделать не только само место памяти выглядящим соответствующим образом, но и построить дополнительную лестницу, которая позволила людям с нескольких сторон попадать на своеобразный холм славы в этом небольшом населенном пункте", – рассказал Бобков.Ответственность каждогоВторой путь, которым следуют в Крыму, чтобы успевать спасать памятники от разрушения и поддерживать их в достойном виде, это закрепление за каждым объектом ответственных лиц из числа представителей власти для организации ухода и контроля."В прошлом году впервые было это очень четко выстроено: произошло закрепление ответственных лиц за состоянием памятников. И у нас есть персональная ответственность на уровне депутатского корпуса, по всей вертикали вплоть до сельских советов, и каждый отвечает за свой монумент", – сказал Бобков.В рамках такой ответственности на местах организовываются субботники и в преддверии майских праздников ведутся косметические и мелкие ремонтные работы пояснил он."Есть два памятника на трассе Грушевка – Судак. Один посвящен Гражданской войне, а второй, ближе к селу Лесное, это небольшой памятник партизанам в годы Великой Отечественной. Я несколько лет назад закрепил их за собой, и моя обязанность не только координировать, а выходить туда с кисточкой, с метлой, иногда с мастерком – с чем потребуется в зависимости от состояния", – поделился Бобков.Среди ведомства, по его словам, есть даже особая конкуренция за то, чтобы приводить памятники, имеющиеся в крымских лесах, в том числе в горах, в порядок."Бывает, когда сотрудники "Крым-Спаса", МЧС структуры, общественные организации или лесничество закрепляют за собой монументы и расстраиваются, если вдруг кто-то их опередил. Мы действительно сегодня имеем очень благоприятную картину с точки зрения отношения людей к исторической памяти", – сказал Бобков.На средства меценатовИ, наконец, третий путь, а по сути, тоже программа для сохранения памятников, осуществляется по инициативе главы крымского парламента Владимира Константинова за привлеченные от единомышленников внебюджетные средства, сказал депутат.По словам Бобкова, начата такая работа была незадолго до возвращения Крыма в состав России, и к сегодняшнему дню на привлеченные таким способом деньги отремонтировано уже более 30 памятников.В рамках этой программы, по его словам, на улице Жигалиной в Симферополе, на месте лагеря военнопленных "Картофельный городок", появился мемориальный сквер, а на месте Альминского сражения в Бахчисарайском районе восстановили первоначальный облик солдат Владимирского полка."Это была большая работа во взаимодействии со скульпторами и так далее. И, конечно же, в рамках этой работы идет и обычная работа с памятниками", – отметил Бобков.В этом году в рамках этой же программы продолжают ремонт памятника на месте братской могилы советских воинов в селе Грушевка, на месте захоронения и более позднего перезахоронения тех, кто освобождал юго-восток полуострова, сказал депутат. По его словам, работы здесь уже идут к завершению.С кем и для когоБобков отметил, что весь крымский полуостров можно считать одним большим местом памяти, поскольку здесь пересекались судьбы России в различные эпохи и даже судьбы тех цивилизаций, которые предшествовали российскому периоду существования нашего полуострова.Один из проектов, направленных как раз на эту преемственность, носит название "Общественный дозор. Место памяти". Он инициирован Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и действует в Крыму, добавил Бобков."Он как раз и подразумевает привлечение в том числе студенческой молодежи для совместного контроля и изучения исторической подоплеки, связанной с событиями, на месте которых установлены монументы. Буквально в каждую неделю различные группы наших крымских ребят выходят на места памяти . И часто их сопровождают люди более старшего возраста, обладающие специальными знаниями, которые способны рассказать о том, что здесь происходило", – рассказал Бобков.Ранее президент России Владимир Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, но не в ущерб самим объектам. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых именСколько Крым утратил и сохранил объектов культурного наследия за 12 летСтуденты и школьники облагородят памятники героям войны в Крыму

